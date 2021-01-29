iPhone12報捷 蘋果季收首破千億美元 庫克：疫下部分地區關店 不然業績更好

明報記者 蔡穎霖

蘋果昨天公布2021年度財年首季業績，截至去年12月底，公司季度純利錄287.55億美元，按年增長29.3%。惟該股績後的股價走弱，昨晚開市跌約2%，跌穿140美元。

蘋果並表示，將向普通股股東派發每股0.205美元的股息，於2月11日派發。

讚中國5G網完善 新iPhone銷情佳

集團去年10月公布4款新5G智能手機，iPhone期內收入按年增加17.2%至655.97億美元，打破近3年的季度紀錄。庫克表示，由於中國的5G網絡發展相對完善，故支援5G的新iPhone於當地市場銷情佳；他並強調旗下產品於當地市場的表現，並非只有iPhone一種產品銷售強勁。另庫克又表示，由於中國經濟復蘇進程較快，即使仍有小部分地方封城，但對蘋果未有造成影響。

上季以大中華區的收入增長最快，期內升57%至213.13億美元，日本亦有33%增長，但貢獻最多的仍是美洲區，期內收入升11.9%至463.1億美元。歐洲區則升17%至273億美元。

疫下在家學習 iPad錄雙位數增長

在業績會議上，庫克跟蘋果財務總監馬埃斯特里（Luca Maestri）一致看好iPhone業務。各型號銷情方面，二人則指出，因應iPhone 12 Pro Max的鏡頭規格較高，故表現較佳。庫克並稱，雖現時半導體供應緊張，部分產品面臨生產瓶頸，但料本季可實現供需平衡。

付費訂閱用戶突破6億

疫情之下的在家學習潮，繼續帶動iPad及Mac等產品出現雙位數增長。iPad上季營收錄84.35億美元，按年增長41.1%；Mac為集團帶來86.75億美元收入，按年升21.2%。而發展備受看好的服務業務，期內收入按年增24%至157.61億美元，為9個季度以來首次單季營收增速逾兩成。

馬埃斯特里表示，旗下App Store、iCloud雲端服務、Apple Music等營收均創新高，隨着安裝用戶數量增加，旗下App Store及付費訂閱帳戶同漲，目前付費訂閱用戶量已突破公司目標的6億人。另馬埃斯特里預料，下一份季度業績的營收增幅有望擴大，毛利率則貼近上季的39.7%。