經濟

iPhone12報捷 蘋果季收首破千億美元 庫克：疫下部分地區關店 不然業績更好

【明報專訊】受惠新iPhone及中國市場銷售佳，蘋果公司（AAPL）上季業績勝預期，單季收入首破千億美元，按年漲21.4%至1114.39億美元。蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）表示，iPhone 12於大中華市場表現尤其強勁，更明言若非部分地區的蘋果店因疫情而暫時關閉，集團的業績會更加好。

明報記者 蔡穎霖

蘋果昨天公布2021年度財年首季業績，截至去年12月底，公司季度純利錄287.55億美元，按年增長29.3%。惟該股績後的股價走弱，昨晚開市跌約2%，跌穿140美元。

蘋果並表示，將向普通股股東派發每股0.205美元的股息，於2月11日派發。

讚中國5G網完善 新iPhone銷情佳

集團去年10月公布4款新5G智能手機，iPhone期內收入按年增加17.2%至655.97億美元，打破近3年的季度紀錄。庫克表示，由於中國的5G網絡發展相對完善，故支援5G的新iPhone於當地市場銷情佳；他並強調旗下產品於當地市場的表現，並非只有iPhone一種產品銷售強勁。另庫克又表示，由於中國經濟復蘇進程較快，即使仍有小部分地方封城，但對蘋果未有造成影響。

上季以大中華區的收入增長最快，期內升57%至213.13億美元，日本亦有33%增長，但貢獻最多的仍是美洲區，期內收入升11.9%至463.1億美元。歐洲區則升17%至273億美元。

疫下在家學習 iPad錄雙位數增長

在業績會議上，庫克跟蘋果財務總監馬埃斯特里（Luca Maestri）一致看好iPhone業務。各型號銷情方面，二人則指出，因應iPhone 12 Pro Max的鏡頭規格較高，故表現較佳。庫克並稱，雖現時半導體供應緊張，部分產品面臨生產瓶頸，但料本季可實現供需平衡。

付費訂閱用戶突破6億

疫情之下的在家學習潮，繼續帶動iPad及Mac等產品出現雙位數增長。iPad上季營收錄84.35億美元，按年增長41.1%；Mac為集團帶來86.75億美元收入，按年升21.2%。而發展備受看好的服務業務，期內收入按年增24%至157.61億美元，為9個季度以來首次單季營收增速逾兩成。

馬埃斯特里表示，旗下App Store、iCloud雲端服務、Apple Music等營收均創新高，隨着安裝用戶數量增加，旗下App Store及付費訂閱帳戶同漲，目前付費訂閱用戶量已突破公司目標的6億人。另馬埃斯特里預料，下一份季度業績的營收增幅有望擴大，毛利率則貼近上季的39.7%。

上 / 下一篇新聞

蘋果出貨量重登榜首
蘋果出貨量重登榜首
恒指挫746點 跌穿上升裂口
恒指挫746點 跌穿上升裂口
謝清海：港股僅屬超買獲利回吐
謝清海：港股僅屬超買獲利回吐
快手錄4405億孖展 凍資金額或破萬億
快手錄4405億孖展 凍資金額或破萬億
鮑威爾指撤出量寬言之尚早
鮑威爾指撤出量寬言之尚早
恒隆陳啟宗：港租務市場不樂觀 港租金收入跌9% 家樂坊空置近四成
恒隆陳啟宗：港租務市場不樂觀 港租金收入跌9% 家樂坊空置近四成
美國領事館地已付10%訂 指賣方須符外交義務條件
美國領事館地已付10%訂 指賣方須符外交義務條件
法巴IFC二期租用樓面 5層變4層
法巴IFC二期租用樓面 5層變4層
因應美國新許可 MSCI不剔除5中資股
因應美國新許可 MSCI不剔除5中資股
台積電車用晶片 傳生產時間縮半
台積電車用晶片 傳生產時間縮半
保誠擬分拆Jackson紐交所上市
保誠擬分拆Jackson紐交所上市
思捷供股勢攤薄邢李㷧 包銷商與莊友堅有淵源 料鞏固羅琪茵控股權
思捷供股勢攤薄邢李㷧 包銷商與莊友堅有淵源 料鞏固羅琪茵控股權
金沙上季經調整EBITDA錄3.7億 恢復盈利
金沙上季經調整EBITDA錄3.7億 恢復盈利
黃金投資大增 去年877噸新高
黃金投資大增 去年877噸新高
fb上季賺874億 增加53% 朱克伯格警告：蘋果將成直接競爭對手
fb上季賺874億 增加53% 朱克伯格警告：蘋果將成直接競爭對手
Tesla首實現全年盈利 上季利潤21億遜預期
Tesla首實現全年盈利 上季利潤21億遜預期
美去年GDP收縮3.5% 二戰後最差
美去年GDP收縮3.5% 二戰後最差
張兆聰：合景悠活基本面改善候低吸
張兆聰：合景悠活基本面改善候低吸
何民傑：快手賺錢快快手
何民傑：快手賺錢快快手
技術取勝：創科實業中線下試104元
技術取勝：創科實業中線下試104元
盧駿匡：恒指候RSI跌近20 才撈底博反彈
盧駿匡：恒指候RSI跌近20 才撈底博反彈
霍建寧愛妻搵好友出影集 為乳癌基金籌款打氣
霍建寧愛妻搵好友出影集 為乳癌基金籌款打氣
米高嘉道理罕有父子檔拍片
米高嘉道理罕有父子檔拍片
劉思明：科網股急回急彈 好醫生轉勢可吼
劉思明：科網股急回急彈 好醫生轉勢可吼
周顯：美國真動手 拍死台積電易過華為
周顯：美國真動手 拍死台積電易過華為
譚新強：GameStop時勢 造就屌絲英雄
譚新強：GameStop時勢 造就屌絲英雄
湯文亮：移民——個人文化大革命
湯文亮：移民——個人文化大革命
高鐵吸人才 伯明翰樓價急升 樓市供不應求 豪宅猶甚
高鐵吸人才 伯明翰樓價急升 樓市供不應求 豪宅猶甚
盧楚仁：鮑威爾連任凍過水
盧楚仁：鮑威爾連任凍過水
映灣園本月成交破40宗 8年最旺 新界西受惠屯赤隧道 元朗破200宗
映灣園本月成交破40宗 8年最旺 新界西受惠屯赤隧道 元朗破200宗
貿發局9600萬沽怡園 逾半世紀升值639倍
貿發局9600萬沽怡園 逾半世紀升值639倍
安峯最快新春前推售 1房340呎起
安峯最快新春前推售 1房340呎起
帝御‧嵐天兩日收逾千票 最快今日加推
帝御‧嵐天兩日收逾千票 最快今日加推
天水圍舖逾億成交 一個月兩宗
天水圍舖逾億成交 一個月兩宗
大南街39至43號申強拍 估值逾億
大南街39至43號申強拍 估值逾億