灣區須知：內地一線選手平均月入1萬人幣

至於在內地成為電競選手，根據廣州白雲技師學院資料顯示，三線電競運動員平均月入大約6000元（人民幣，下同），二線平均月入可達1萬元，一線可達2萬元。除了以上底薪外，收入包括賽事獎金及贊助商代言廣告收入。

UZI是內地《英雄聯盟》知名頂級電競選手，外媒統計顯示，去年其電競獎金收入約為54萬美元（約421.2萬元），另未計及底薪、各類型遊戲產品代言收入、Nike代言人收入、直播打賞等，由此可見，年收入有機會達千萬元。

年齡限制大 普遍25歲要退役

不過要留意，電競選手一般很早會退役，雖然國家沒有年齡規定，不過反應較為敏捷是18歲至24歲，因此許多電競選手在25歲左右會退役。除此之外，不同賽事亦有年齡限制，例如《英雄聯盟》要求參賽者年齡達17歲，《絕地求生》則要求18歲或以上人士，方可參加比賽。

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