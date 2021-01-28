廣州打造電競中心 青年新出路

明報記者 黃清瑤

自從電競成為了一種職業，更可透過在比賽中贏取大額獎金，不同規模大小的電競中心、學院相繼在全國成立。隨十四五規劃提及要打造全球電競之都，上月內地發布《廣州市天河區電競產業發展規劃（2020-2030年）》，提出10年內要將廣州市天河區打造成全面及成熟的「粵港澳大灣區世界級電競中心」。

10年內打造大灣區世界級電競中心

當中，三大發展核心包括有電競體育賽事、電競泛娛樂及電競城市。賽事方面，目標是在2022年底前，廣州市天河區將會「年年有大賽，月月有活動，周周有比賽」，並舉行至少3項國際賽事；在2025年底前，規定電競產業總規模達到1000億元人民幣以上，及保持15%以上增速；至2030年末，以高新技術電競（包括VR電競、雲遊戲電競、5G電競等）和未來電競泛娛樂生態等，打造國際領先電競城市。

設電競運動員認證 拓全新產業

至於人才方面，會以電競運動員認證、電競產業管理人員生涯培訓為目標，以「產業+行業+專業」打造全新電競行業。

事實上，大灣區不泛電競學院，單單在廣州市就有至少46家電競學院。當中有不少知名的電競學校，包括廣州白雲工商技師學院的電子競技專業，是全國最早期開設電競學科的學校之一。在2020年，學院的學生總人數為1.3萬，電競科學生達1000多人。課程主要有5項遊戲，包括《英雄聯盟》、《王者榮耀》、《絕地求生》、《和平精英》及《雲頂之弈》。

專業課程學費連住宿 每年1.16萬起

招生年齡層面較廣泛，有3年制初中、5年制高中及大專生學歷、3年制高中及大專學歷。入讀年級視乎年齡，學費連同住宿、教材及醫療保險等雜費每年平均費用由1.16萬至1.56萬元人民幣不等。學院設備齊全，除了有電競課室、賽事訓練室、比賽影片製作室等，另外設有健身室、游泳池、電影院、舞蹈室等，以配合多方面發展。如果想簡單體驗一下電競學生生活，可以考慮廣州磁維教育電競學校，主要以培養13歲至20歲的電競人才為主，課程只為期半年。

相信不少讀者會關注學院師資，該學院的教師全為電競比賽得獎者，就以英雄聯盟特訓班教師陳文伯為例，他在2018年的江蘇省京東杯電子競技大賽中獲全國亞軍、2018年LOL職業發展聯賽（LDL）上海賽區中入選四強，另又獲得多項殊榮。

不過該學院課程屬短期，只有6個月的全日制課程，主要培訓內容包括專業技術課程、電競概論、電競主播營運教學、電競心理及體能訓練等。無論如何，最終能否投身電競行業，天分及努力也十分重要。

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