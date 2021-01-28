經濟
活在灣區

香港地產

廣州打造電競中心 青年新出路

【明報專訊】所謂「條條大路通羅馬」，隨着科技日益進步，手機及電子遊戲已成為國家級的電競運動。電競運動員不但要每日練習電競技巧，體能訓練、身心放鬆等亦是取勝不可或缺一環。中央十四五規劃提及內地要打造全球電競之都，因此，上月廣州市天河區成了粵港澳大灣區世界級電競中心的目標定位，有意投身電競行業的港青不妨留意。

明報記者 黃清瑤

自從電競成為了一種職業，更可透過在比賽中贏取大額獎金，不同規模大小的電競中心、學院相繼在全國成立。隨十四五規劃提及要打造全球電競之都，上月內地發布《廣州市天河區電競產業發展規劃（2020-2030年）》，提出10年內要將廣州市天河區打造成全面及成熟的「粵港澳大灣區世界級電競中心」。

10年內打造大灣區世界級電競中心

當中，三大發展核心包括有電競體育賽事、電競泛娛樂及電競城市。賽事方面，目標是在2022年底前，廣州市天河區將會「年年有大賽，月月有活動，周周有比賽」，並舉行至少3項國際賽事；在2025年底前，規定電競產業總規模達到1000億元人民幣以上，及保持15%以上增速；至2030年末，以高新技術電競（包括VR電競、雲遊戲電競、5G電競等）和未來電競泛娛樂生態等，打造國際領先電競城市。

設電競運動員認證 拓全新產業

至於人才方面，會以電競運動員認證、電競產業管理人員生涯培訓為目標，以「產業+行業+專業」打造全新電競行業。

事實上，大灣區不泛電競學院，單單在廣州市就有至少46家電競學院。當中有不少知名的電競學校，包括廣州白雲工商技師學院的電子競技專業，是全國最早期開設電競學科的學校之一。在2020年，學院的學生總人數為1.3萬，電競科學生達1000多人。課程主要有5項遊戲，包括《英雄聯盟》、《王者榮耀》、《絕地求生》、《和平精英》及《雲頂之弈》。

專業課程學費連住宿 每年1.16萬起

招生年齡層面較廣泛，有3年制初中、5年制高中及大專生學歷、3年制高中及大專學歷。入讀年級視乎年齡，學費連同住宿、教材及醫療保險等雜費每年平均費用由1.16萬至1.56萬元人民幣不等。學院設備齊全，除了有電競課室、賽事訓練室、比賽影片製作室等，另外設有健身室、游泳池、電影院、舞蹈室等，以配合多方面發展。如果想簡單體驗一下電競學生生活，可以考慮廣州磁維教育電競學校，主要以培養13歲至20歲的電競人才為主，課程只為期半年。

相信不少讀者會關注學院師資，該學院的教師全為電競比賽得獎者，就以英雄聯盟特訓班教師陳文伯為例，他在2018年的江蘇省京東杯電子競技大賽中獲全國亞軍、2018年LOL職業發展聯賽（LDL）上海賽區中入選四強，另又獲得多項殊榮。

不過該學院課程屬短期，只有6個月的全日制課程，主要培訓內容包括專業技術課程、電競概論、電競主播營運教學、電競心理及體能訓練等。無論如何，最終能否投身電競行業，天分及努力也十分重要。

[活在灣區]

上 / 下一篇新聞

外匯基金去年賺1978億 股債匯齊漲 余偉文警告通脹風險 或累債價急跌
外匯基金去年賺1978億 股債匯齊漲 余偉文警告通脹風險 或累債價急跌
美債息升成投資風險
美債息升成投資風險
撤港基金遭當局查詢離開原因 金管局：普遍做法
撤港基金遭當局查詢離開原因 金管局：普遍做法
快手兩日孖展3440億 超購327倍
快手兩日孖展3440億 超購327倍
有線向大股東發可換股證券套2億
有線向大股東發可換股證券套2億
台經濟部長：4巨頭願優先供應汽車晶片
台經濟部長：4巨頭願優先供應汽車晶片
官媒批浮誇 車股高位急挫 公司解畫未平息事件 廣汽跌回炒作前
官媒批浮誇 車股高位急挫 公司解畫未平息事件 廣汽跌回炒作前
港股連跌兩日 北水再湧入235億
港股連跌兩日 北水再湧入235億
駿隆：1月MPF人均賺1.16萬
駿隆：1月MPF人均賺1.16萬
弘陽：併購助提升毛利率
弘陽：併購助提升毛利率
維達全年多賺65% 減價下毛利率仍升
維達全年多賺65% 減價下毛利率仍升
藥明生物料去年多賺至少65%
藥明生物料去年多賺至少65%
國泰未止血 加碼60億換股債 彭博：機管局擬再發債117億
國泰未止血 加碼60億換股債 彭博：機管局擬再發債117億
港府發25億美元綠債 歷來最大宗
港府發25億美元綠債 歷來最大宗
政府服務研明年起使用轉數快
政府服務研明年起使用轉數快
TikTok母企去年收入倍增 擬分拆抖音港上市 微軟績佳股價揚
TikTok母企去年收入倍增 擬分拆抖音港上市 微軟績佳股價揚
星巴克盈利跌三成 全球同店銷售挫
星巴克盈利跌三成 全球同店銷售挫
馬斯克發帖 散戶愛股GME再倍升
馬斯克發帖 散戶愛股GME再倍升
張兆聰：成交開始萎縮 增持現金安心過年
張兆聰：成交開始萎縮 增持現金安心過年
李曉佳：散戶衝入B組爭食 借快手IPO平權
李曉佳：散戶衝入B組爭食 借快手IPO平權
技術取勝：恒隆集團暫區間上落
技術取勝：恒隆集團暫區間上落
中信里昂：牛年股市夏季最旺
中信里昂：牛年股市夏季最旺
劉思明：港股表現參差 康師傅改善可取
劉思明：港股表現參差 康師傅改善可取
周顯：主板上市改革 社會不應同意
周顯：主板上市改革 社會不應同意
湯文亮：買樓最佳時機已過
湯文亮：買樓最佳時機已過
帝御．嵐天首日收500票超額3.5倍 同區恆大‧珺瓏灣2期 周日推253伙截擊
帝御．嵐天首日收500票超額3.5倍 同區恆大‧珺瓏灣2期 周日推253伙截擊
疫下去年官方樓指全年僅升0.03%
疫下去年官方樓指全年僅升0.03%
美孚凸海2400萬沽 低高峰不足1%
美孚凸海2400萬沽 低高峰不足1%
新世界財團奪黃竹坑站5期
新世界財團奪黃竹坑站5期
地監局去年收327宗投訴增近一成
地監局去年收327宗投訴增近一成
陳秉志林子峰等2.4億沽興田商場
陳秉志林子峰等2.4億沽興田商場
太空船迷你倉 無人店營運
太空船迷你倉 無人店營運
灣區須知：內地一線選手平均月入1萬人幣
灣區須知：內地一線選手平均月入1萬人幣
瑞銀林鎮鴻：供應改善賣樓加速 今年新盤銷售料倍增
瑞銀林鎮鴻：供應改善賣樓加速 今年新盤銷售料倍增
港今年零售料反彈10%
港今年零售料反彈10%