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太空船迷你倉 無人店營運

【明報專訊】無人店概念在數年前突然興起，但發展至今全球的成功例子可謂寥寥可數，最近就有本地科研團隊利用新科技與傳統行業結合，將迷你倉以無人店形式營運，嘗試開闢新市場，並配合太空船艙設計，為用戶帶來使用上及感官上的科技新體驗。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

與不少傳統迷你倉一樣，位於荃灣沙咀道的iSTORAGE開設在一般工廈內，但因佔盡全層，建築面積約達1.4萬方呎，顧客步出升降機，即可看到與別不同的主題設計，從大堂至存倉區，均貫徹太空船艙風格。

網上登記 現場手機認證

負責今次工程的本港科研團體早前更表示，為了將新科技和迷你倉結合，一年多前已開始研究相關的電腦編排過程及機械運用，耗資約1000萬元，務求令用戶使用服務時完全不經人手。用戶首先在網上登記成為會員，再到現場透過人面識別系統、QR Code或手機號碼認證，確認身分後才可進入倉內，然後到指定閘口，再以人面識別或QR Code讓系統認證，就可以選擇自己的智能倉，最後，倉內的機械人iRobot就會將顧客所屬的迷你倉轉移到閘口，以便供用戶提取物品。

不過提取物品需要在到達迷你倉前45分鐘先行預約，將有約1小時提取時間，但因整個過程只經電腦系統不經人手處理，彈性較低，如用戶「遲大到」，就需要重新網上預約。另外，iSTORAGE只提供一款體積4呎乘4呎、高約6呎4吋的迷你倉，用戶可選層板式或衣櫃式，以便存放不同物品，目前月租收費約750元，相對傳統迷你倉，同等面積的迷你倉收費約介乎300至800多元，可見iSTORAGE收費接近傳統迷你倉上限。

倉儲月租約750元入場

另外，倉庫需由機械人運送，物件總重量上限為700公斤，若擺放物件太亂、傾斜，機械人均會因運送安全問題而拒絕運送，用戶必須仔細收拾好物品。除存倉區外，iSTORAGE亦設紅酒區，同樣透過人面識別系統進入，為保持紅酒的最佳儲存溫度，區內長期維持在11至17度之間。紅酒倉分為6格、9格和大倉，可存放大約270至約4000支紅酒，月租介乎700元至3450元。

過程不接觸店員 減染疫風險

兩個區域整個存取物品過程都不需接觸店員，可以減少傳染病的感染風險。不過，雖然存取時系統會提示客人不得存入易燃、帶電池的物品，但在無人監視下，iSTORAGE只能依賴客人自律不存入危險品，顧客需自行衡量風險。

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