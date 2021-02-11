地監局去年收327宗投訴增近一成

代理違規個案按年升45%

該局指接獲最多投訴類別是有關發出違規廣告，涉79宗；其次是不妥善地處理臨時買賣合約（或臨時租約），佔60宗。此外，提供不準確或具誤導性物業資料有41宗；涉及就租金回報提供錯誤或誤導陳述投訴有36宗。有關就租金回報提供錯誤或誤導陳述投訴，由2019年的1宗大增至去年的36宗，升幅最勁，包括有珠海商舖及泰國住宅樓花等。

另外，地監局去年抽查物業廣告1150次，較2019年增加七成；巡查一手住宅樓盤銷售點537次；巡查地產代理商舖868次。巡查期間，該局發現207宗代理違規個案，按年增45%，當中25宗與一手住宅有關。該局去年對215名地產代理採取行動，撤銷41個牌照及暫時吊銷13個牌照。

地監局行政總裁韓婉萍稱，局方去年巡查期間發現網上違規個案，主要關於欠缺物業編號及業主書面同意等，又指局方今年會加強網上巡查。地監局主席廖玉玲補充，疫下去年4月初已經發放一筆過500元專業發展資助，惟因局方是自負盈虧的機構，故須審慎理財，強調今年沒有任何空間發出資金援助。