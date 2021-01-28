新世界財團奪黃竹坑站5期

涉逾千伙 平均面積605呎

除新世界外，資策2018年5月亦與信置（0083）聯手投得油塘通風樓物業發展項目，即兩家發展商均具鐵路項目發展經驗，而帝國集團及麗展近年則積極拓展黃竹坑，前者收購多個工商業項目作重建，兩家發展商在區內持有酒店項目。萊坊執行董事林浩文稱，發展商對住宅後市有信心，加上鐵路項目買少見少，料仍受發展商追捧，估計項目將建中型住宅單位，部分落成後每方呎售價由3.8萬元起。

第六期涉750伙料今季推

值得留意，港鐵將於今季推出港島南岸第六期發展項目，涉及約750伙，屬港島南岸最後一期項目，第五及六期項目位置鄰近，若財團一併投得項目，料能發揮協同效應。另港鐵早前亦布，黃竹坑站商場已命名THE SOUTHSIDE，涉約51萬方呎，設5層商舖樓層、共150間商舖，期望今年下半年開始招租，預計2023年落成，意味項目落成時，區內整體配套齊全。

資料顯示，港島南岸第五期項目補地價金額約64.37億元，以樓面上限63.6萬方呎計，每方呎樓面補地價10,119元，較2019年9月項目第四期每方呎樓面補價10,587元低約4.4%。另設固定分紅，比例25%。同時，入標者須以價高者得的「一口價」決勝負。

另外，港島南岸第五期位於整個黃竹坑站地段東面，住宅樓面上限為63.6萬方呎，提供不多於1050個住宅單位，即平均面積約605方呎。綜合市場估計，連同補價在內，項目市值約95.4億至114.5億元，即預計每方呎樓面地價約1.5萬至1.8萬元。