美孚凸海2400萬沽 低高峰不足1%

美聯高級區域營業董事吳志輝稱，美孚新邨1月暫錄約38宗成交，超越上月全月33宗約15%，是去年5月錄得46宗後，8個月來最旺，其中2期百老匯街44號高層A室，屬實用1449方呎4房戶，連租約兼無樓睇，新近以2400萬元易手，實呎16,563元，成交價屬屋苑歷來次高。原業主於1988年6月以235萬元購入，持貨逾32年，帳面賺2165萬元或逾9倍。

天賦海灣天池屋8年蝕1550萬

不過，半新盤連錄蝕讓。市場消息稱，近年屢錄蝕讓個案的大埔天賦海灣，位於6座一個「天池屋」單位，最新由7300萬元減價至約5580萬元售出，以單位實用2298方呎計，實呎24,282元。單位採4房設計，連約3250方呎天台及泳池。原業主於2012年以約6785.9萬元購入，持貨8年多，帳面蝕約1206萬元，若連同使費，料實蝕逾1550萬元或23%，料為屋苑近年最大額蝕讓個案。