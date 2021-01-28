疫下去年官方樓指全年僅升0.03%

連跌3月累跌近1% 去年4月新低

去年售價指數亦是12年來最小升幅。差估署最新資料顯示，去年12月份私人住宅售價指數報379.3點，按月跌0.39%，已連跌3個月，失守380點水平，為去年4月以來最低。不過，累計全年，有關指數仍較2019年12月的379.2點高出0.03%，但較2019年5月歷史高位396.9點比較，樓價仍累跌4.43%。

若以單位類型劃分，實用1076方呎或以下的A、B及C類中小型單位樓價受壓，最新指數報381.6點，按月跌0.47%，按年跌0.1%；而1076方呎以上的D及E類大型單位指數則報319點，按月升2.87%，按年升1.85%。

租金指數跌6% 12年來最大跌幅

此外，去年12月租金指數則報178.3點，雖然按月升0.05%，並連升2個月，但對比2019年12月的189.7，按年卻累跌6%，為過去12年以來最大跌幅。

其中A、B及C類中小型單位租金報182.1點，按月下跌0.05%，按年下跌5.99%；D及E類大型單位報145.9點，按月上升1.46%，按年下跌2.47%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮分析，最新公布售價指數主要反映去年11月下旬及12月上旬、即第四波疫情爆發後的市况，惟市場對出現了近一年的疫情已有所適應，住屋需求仍是必需品，業主減價空間不大，加上不乏剛性購買力持續入市，令樓價跌幅較預期輕微。

陳相信，新冠疫苗開始接種後，如疫情減退及重新通關，整體經濟表現及失業率將可改善，而在股市上升的財富效應下，市場上具實力的買家足以消化供應，料樓價升幅在年中起將顯著加快，全年樓價暫時看升10%。