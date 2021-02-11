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帝御．嵐天首日收500票超額3.5倍 同區恆大‧珺瓏灣2期 周日推253伙截擊

【明報專訊】新冠疫情反覆之際，新一輪新盤戰聚焦新界，香港小輪（0050）和帝國集團合作的屯門青山灣帝御‧嵐天，昨日起接受認購登記，市場消息指首天收逾500票，即首推112伙已獲超額認購3.5倍，日內上載銷售安排，敲定首輪銷售時間。同時，恒大（3333）屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣2期，上載新銷售安排參戰，周日（31日）新一輪開售253伙截擊。

明報記者 林可為

綜合市場資訊，本月迄今整體新盤成交逾1100宗，恒基物業營業（一）部負責銷售的青山灣帝御3期帝御‧嵐天，昨起接受認購登記，市場指首天已收逾500票，首推112伙超額認購3.5倍，日內將加推單位和上載銷售安排，最快下周首輪開售。

恆大‧珺瓏灣2期折實383萬入場

帝御‧嵐天日前以折實均呎1.5萬元首推112伙，屬帝御系列去年開售以來，首推折實均呎最高水平，提供最高9%直減折扣，實用208方呎開放戶折實入場費299.9萬元。若採建築期付款，最高折扣率5%，整批112伙折實價皆低於600萬元，可承造九成按保。

至於最新參戰的恆大‧珺瓏灣，自2019年底推出至今累沽約1241伙，套現60億元，當中第2期新加推6號價單涉128伙，實用222至372方呎開放式至2房戶，提供最高14%折扣及2萬元早鳥限時直減優惠。入場單位為3A座6樓實用222方呎M室，開放式戶，價單定價447.9萬元，折實383.2萬元（折實實呎1.72萬元）。恒大上載銷售安排，周日發售253伙（連同其他餘貨），另推10伙招標。

SILVERSANDS明截止認購 暫收280票

另一焦點新盤，信置（0083）馬鞍山SILVERSANDS，過去5日估計收逾280票，以周六首輪發售50伙計，超額近5倍，明日截止認購。信置開放以第5A座3樓B室為藍本、屬兩房無改動示範單位，實用449方呎，兩房連開放式廚房間隔。單位客飯廳長約4.6米、闊約2.6米（約130方呎），外連露台。主人房遠眺赤門海峽及吐露港海景，連工作平台，主人房預留衣櫃位。信置集團聯席董事田兆源稱，項目周六發售首批50伙，全為1房及2房戶，包括上述2房示範單位戶型。

另鷹君（0041）大埔白石角朗濤，透過招標以1729.5萬元，售出2座5樓C室，實用1079方呎3房間隔，實呎16,029元，朗濤本月累售7伙。此外，恒地（0012）元朗尚悅，，透過招標以2360萬元（連車位），售出7座28樓A室，屬實用1235方呎連214方呎平台和1040方呎天台特色戶，3房連儲物房間隔，實呎19,109元，創項目成交價新高。

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