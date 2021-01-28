經濟
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投資策略

中信里昂：牛年股市夏季最旺

【明報專訊】就快又到農曆新年，又係時候睇睇一年一度嘅中信里昂2021年風水指數喇！出年就係辛丑牛年，中信里昂就估恒指會由2月跌到4月見低位（農曆大年初一為新曆2月12日，即農曆月份較新曆約遲1個月計），不過夏天「金牛在金融田地裏日夜耕作」，升到8月就會見頂，秋收時節（約10月）更會獲利回吐，不過金牛繼續產出，恒指年底有望彈起超越年初水平（見圖）。

雞蛇猴運勢最佳 虎羊最差

行業方面，中信里昂就預計，因為「金」會貫穿全年，屬「金」嘅金融、銀行同專業服務業係牛年最旺行業，2至3月表現最好，而屬「水」嘅物流、航運同貿易行業可有望春天有所恢復，旅遊、交通等行業將會喺11至12月復蘇。另外，屬「火」嘅科技同化妝品業，就會喺春天完結前到夏末表現良好。該行又預計，屬「土」嘅行業例如建築表現較差。

生肖方面，該行預計雞、蛇、猴運勢最佳；牛、鼠、兔、豬及狗亦不錯；龍及馬就不過不失，虎及羊運勢最差。雖然風水並唔係精密科學，不過睇番中信里昂上年嘅預測，恒指3月至4月會見低位，8月會見高位，前者就好準確，不過上年高位就係年底，所以大家都可以當做一個參考，投資最緊要都係理性。

email:piano@mingpao.com

[小琴密語]

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