中信里昂：牛年股市夏季最旺

雞蛇猴運勢最佳 虎羊最差

行業方面，中信里昂就預計，因為「金」會貫穿全年，屬「金」嘅金融、銀行同專業服務業係牛年最旺行業，2至3月表現最好，而屬「水」嘅物流、航運同貿易行業可有望春天有所恢復，旅遊、交通等行業將會喺11至12月復蘇。另外，屬「火」嘅科技同化妝品業，就會喺春天完結前到夏末表現良好。該行又預計，屬「土」嘅行業例如建築表現較差。

生肖方面，該行預計雞、蛇、猴運勢最佳；牛、鼠、兔、豬及狗亦不錯；龍及馬就不過不失，虎及羊運勢最差。雖然風水並唔係精密科學，不過睇番中信里昂上年嘅預測，恒指3月至4月會見低位，8月會見高位，前者就好準確，不過上年高位就係年底，所以大家都可以當做一個參考，投資最緊要都係理性。

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[小琴密語]