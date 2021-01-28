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經濟
2021年1月28日星期四
技術取勝
投資策略
外匯基金去年賺1978億 股債匯齊漲 余偉文警告通脹風險 或累債價急跌
美債息升成投資風險
撤港基金遭當局查詢離開原因 金管局：普遍做法
快手兩日孖展3440億 超購327倍
有線向大股東發可換股證券套2億
台經濟部長：4巨頭願優先供應汽車晶片
官媒批浮誇 車股高位急挫 公司解畫未平息事件 廣汽跌回炒作前
港股連跌兩日 北水再湧入235億
駿隆：1月MPF人均賺1.16萬
弘陽：併購助提升毛利率
維達全年多賺65% 減價下毛利率仍升
藥明生物料去年多賺至少65%
國泰未止血 加碼60億換股債 彭博：機管局擬再發債117億
港府發25億美元綠債 歷來最大宗
政府服務研明年起使用轉數快
TikTok母企去年收入倍增 擬分拆抖音港上市 微軟績佳股價揚
星巴克盈利跌三成 全球同店銷售挫
馬斯克發帖 散戶愛股GME再倍升
張兆聰：成交開始萎縮 增持現金安心過年
李曉佳：散戶衝入B組爭食 借快手IPO平權
技術取勝：恒隆集團暫區間上落
中信里昂：牛年股市夏季最旺
劉思明：港股表現參差 康師傅改善可取
周顯：主板上市改革 社會不應同意
湯文亮：買樓最佳時機已過
帝御．嵐天首日收500票超額3.5倍 同區恆大‧珺瓏灣2期 周日推253伙截擊
疫下去年官方樓指全年僅升0.03%
美孚凸海2400萬沽 低高峰不足1%
新世界財團奪黃竹坑站5期
地監局去年收327宗投訴增近一成
陳秉志林子峰等2.4億沽興田商場
太空船迷你倉 無人店營運
廣州打造電競中心 青年新出路
灣區須知：內地一線選手平均月入1萬人幣
瑞銀林鎮鴻：供應改善賣樓加速 今年新盤銷售料倍增
港今年零售料反彈10%
技術取勝：恒隆集團暫區間上落
【明報專訊】三一國際整固待突破（圖）
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外匯基金去年賺1978億 股債匯齊漲 余偉文警告通脹風險 或累債價急跌
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