馬斯克發帖 散戶愛股GME再倍升

【明報專訊】電玩遊戲零售商GameStop（GME）令美國散戶與「空軍」陷入拉鋸戰之際，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）加入戰團，發推文張貼唱好GME的Reddit論壇WallStreetBets的連結，並寫下：「Gamestonk!!」，觸發GME周二盤後急升逾60%。該股周二收市升逾九成至147.98美元，昨開市高見354.83美元，但其後急速回落又再回升，至今早零時30分報348美元。
「Stonk」是近年興起的網絡用語，源於網民把「stock」（股票）打錯，通常用來形容股票急升或急跌而沒有特殊原因。馬斯克顯然是將「GameStop」和「stonk」結合起來，反映他注意到該股票的異動。GME備受散戶追捧的原因之一，是電影《沽注一擲》（The Big Short）的主角原型——著名投資者伯里（Michael Burry）持有其股份 。
根據披露文件，截至去年第三季，伯里旗下的Scion資產管理持有GME約170萬股，當時價值約1700萬美元。假設他仍持有這批股票，以昨日開市的354.83美元股價計算，其價值達6億美元，升幅達35倍。
波音昨公布，第四季收入按年跌15%至153億美元，略勝於分析師預期。不過上季虧損擴大至84億美元，較2019年同期的10.1億美元顯著擴大。
波音虧損擴大 拖累美股早段挫
波音全年虧損更達到破紀錄的119億美元（約928億港元），而新的777X廣體飛機交付時間亦將延至2023年底，令波音股價挫3%。美股3大指數早段下滑，道指跌逾400點。