馬斯克發帖 散戶愛股GME再倍升

「Stonk」是近年興起的網絡用語，源於網民把「stock」（股票）打錯，通常用來形容股票急升或急跌而沒有特殊原因。馬斯克顯然是將「GameStop」和「stonk」結合起來，反映他注意到該股票的異動。GME備受散戶追捧的原因之一，是電影《沽注一擲》（The Big Short）的主角原型——著名投資者伯里（Michael Burry）持有其股份 。

根據披露文件，截至去年第三季，伯里旗下的Scion資產管理持有GME約170萬股，當時價值約1700萬美元。假設他仍持有這批股票，以昨日開市的354.83美元股價計算，其價值達6億美元，升幅達35倍。

波音昨公布，第四季收入按年跌15%至153億美元，略勝於分析師預期。不過上季虧損擴大至84億美元，較2019年同期的10.1億美元顯著擴大。

波音虧損擴大 拖累美股早段挫

波音全年虧損更達到破紀錄的119億美元（約928億港元），而新的777X廣體飛機交付時間亦將延至2023年底，令波音股價挫3%。美股3大指數早段下滑，道指跌逾400點。

（綜合報道）

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