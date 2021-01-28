星巴克盈利跌三成 全球同店銷售挫

【明報專訊】疫情之下，咖啡連鎖集團星巴克（Starbucks）在截至去年底的2021財年首季盈利按年倒退三成，降至6.22億美元。經調整每股盈利0.61美元，高於分析師預期的0.55美元。不過上季收入跌近5%至67.5億美元，遜於分析師預期。星巴克將銷售額下降，歸因於疫情導致顧客減少、營業時間縮短及門店關閉。星巴克上季全球同店銷售額下跌5%，已較之前一個財季的9%跌幅顯著收窄。美國上季同店銷售額跌5%，但中國的銷售已經恢復，上季的同店銷售額增長5%。星巴克股價早段跌6%。
中國本季銷售額可望倍增
星巴克上季開設了278家新店，目前全球的門店有32,938家，當中六成位於美國和中國，分別有15,340家和4,863家。至於星巴克獎勵計劃（Starbucks Rewards）的美國活躍會員，按年增長15％至2180萬人。星巴克預計銷售情况將持續恢復，本季的美國同店銷售額可望增長5％至10％，而中國的同店銷售額更可望增長1倍，預計調整後的每股盈利將介乎0.45至0.5美元。
星巴克公布，其營運總監（COO）布魯爾（Roz Brewer）將在下月底離職。知情人士向《華爾街日報》透露，58歲的布魯爾將過檔美國連鎖藥房集團沃博聯（Walgreens Boots Alliance）擔任CEO。這名知名黑人女高層，自2017年起擔任星巴克的營運總監及董事會成員，在疫情期間助星巴克擴張外賣業務，以提振銷售，任內推動員工構成多樣化，並將成為《財富》500強企業中，唯一的黑人女CEO。