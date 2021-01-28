星巴克盈利跌三成 全球同店銷售挫

中國本季銷售額可望倍增

星巴克上季開設了278家新店，目前全球的門店有32,938家，當中六成位於美國和中國，分別有15,340家和4,863家。至於星巴克獎勵計劃（Starbucks Rewards）的美國活躍會員，按年增長15％至2180萬人。星巴克預計銷售情况將持續恢復，本季的美國同店銷售額可望增長5％至10％，而中國的同店銷售額更可望增長1倍，預計調整後的每股盈利將介乎0.45至0.5美元。

星巴克公布，其營運總監（COO）布魯爾（Roz Brewer）將在下月底離職。知情人士向《華爾街日報》透露，58歲的布魯爾將過檔美國連鎖藥房集團沃博聯（Walgreens Boots Alliance）擔任CEO。這名知名黑人女高層，自2017年起擔任星巴克的營運總監及董事會成員，在疫情期間助星巴克擴張外賣業務，以提振銷售，任內推動員工構成多樣化，並將成為《財富》500強企業中，唯一的黑人女CEO。

（綜合報道）

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