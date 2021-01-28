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TikTok母企去年收入倍增 擬分拆抖音港上市 微軟績佳股價揚

【明報專訊】儘管面對美國前總統特朗普政府的打壓，加上社交平台競爭愈趨激烈，短片軟件抖音及其海外版TikTok的母公司字節跳動（ByteDance）仍超額完成營收目標。彭博引述知情人士稱，字節跳動去年收入增長超過1倍至350億美元（約2730億港元），與Nike及可口可樂等跨國巨企相若。去年字節跳動的經營利潤增至約70億美元（約546億港元），相比之下2019年的經營利潤只有不到40億美元。消息稱，字節跳動尋求將部分業務，包括抖音在香港上市。經過去年底對上一輪融資後，字節跳動估值約1800億美元（約1.4萬億港元）。

相比下，其競爭對手快手科技將搶先於2月5日在香港上市，融資約54億美元，將成為繼優步（Uber）後，全球最大規模的互聯網IPO。知情人士稱，字節跳動計劃在2021年加大對電子商務、搜尋及長視頻業務的投資。

去年中國廣告收入2157億

字節跳動成立於2012年，其TikTok軟件僅在美國就有超過1億用戶。去年底的消息稱，字節跳動於2020年在中國市場的廣告收入將至少達到1800億元人民幣（約2157億港元），當中約六成來自內地的抖音，餘下主要來自今日頭條（20%）及視頻平台「西瓜視頻」（少於3%）。這意味字節跳動大部分收入來自內地。

諮詢服務公司R3的數據顯示，字節跳動早在2019年上半年就超越百度，成為中國第二大數碼廣告公司，佔中國數碼廣告總支出的23%。排首位的阿里巴巴市佔率為33%。不過字節跳動的經營，仍存在一些不確定性。之前特朗普政府恐其軟件威脅美國安全，向TikTok下達禁令，但被聯邦法官阻止禁令生效，暫未知拜登政府對TikTok的取態。

疫情帶動 微軟雲端銷售增五成

疫情下，雲計算服務及電子遊戲需求增加，帶動微軟在2021年第二財季的銷售額按年增長17%至431億美元創新高，利潤亦按年增長超過30%至155億美元，兩者均遠超分析師預期。微軟股價早段升3%創新高，過去一年股價升逾四成。

微軟銷售額持續增長，雲計算業務起關鍵作用。在截至去年12月底的財季，微軟旗下Azure雲端服務銷售額按年增長50%，相比下，對上一個財季的Azure銷售額增幅48%。反觀在疫情爆發前，該業務由於規模擴張，令銷售增長放緩。不過疫情帶來的遙距辦公需求，扭轉了增長放緩的勢頭。

微軟不單獨公布Azure的收入，但微軟是僅次於亞馬遜的全球第二大雲計算供應商。微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）稱，過去一年，各行各業都出現新一波數碼化轉型。被微軟視為重點項目的職場協作軟件Teams的使用量大增，為客戶提供聊天和視像會議等服務。

除了雲端服務產品，上季的Xbox內容和服務收入也按年增長40%。包括遊戲及筆記簿電腦業務在內的收入，在上季增至151億美元，甚至高於整體雲業務（Azure、Windows Server、GitHub和企業服務）146億美元收入。

微軟表示，在疫情之初受影響的廣告業務已開始復蘇。上季的搜尋廣告收入增長2%，扭轉之前兩季的跌勢。微軟廣告收入復蘇，未能對Alphabet及於周三收市後公布季績的facebook起提振作用，兩者股價早段下滑。同於收市後公布業績的蘋果，股價早段窄幅上落。

（綜合報道）

[國際金融]

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