經濟

國泰未止血 加碼60億換股債 彭博：機管局擬再發債117億

【明報專訊】國泰航空（0293）在去年8月份完成供股、獲政府貸款及認購優先股，融資共390億元後，該集團仍處「捱打」狀態，每月燒錢「流血不止」。該集團昨晚公布擬增發行5年期可換股債券融資，作一般企業用途，據彭博引述消息指，國泰今次融資的規模達到7.74億美元，折合約60億港元。除國泰之外，彭博亦報道指，香港機場管理局去年底完成發行永續資本證券才1個月，再向資本市場伸手準備發債15億美元（約117億港元）。

明報記者 陳偉燊

彭博引述消息指，國泰航空擬發行總值7.74億美元的可換股票據，年期為5年，票息率介乎2.25至2.75厘。國泰公告則指，擬向香港境內專業投資者發行有擔保港元可轉換債券，將用作一般企業用途，並於2026年到期。

國泰換股溢價達三成

今次國泰融資，為2020年進行股本重組，透過供股、政府注資及貸款共390億元之後，另一融資動作。國泰股價昨日升0.15%，收報6.59元。若依彭博所指，兌換溢價介乎30%至40%，以昨日股價計，兌換價約介乎8.57至9.23元，貼近2020年初疫情前股價水平，並約可兌換成6.5億至7億股。

隨着股本可能擴大，假設換股票據全由獨立第三方購入，國泰三大股東，即太古A（0019）的持股水平，會由目前的45%，攤薄至40.59%至40.87%；國航（0753）的持股則由原先的29.99%，攤薄至27.05%至27.24%；卡塔爾航空的持股水平則由9.99%，攤薄至9.01%至9.07%。

每月仍需「燒錢」十餘億

國泰雖然去年獲得大筆新資金解困，但是疫情持續下繼續每月燒錢，原先每月平均15億至20億元。隨着去年第四季完成檢討後，透過結束國泰港龍航空營運及裁員，原先預算自今年起每月減少燒錢5億元，即降至10億至15億元。不過，基於港府嚴控疫情關係，要求機組人員進行14天隔離另加7天強制檢疫措施，致估計要額外每月增加「燒錢」3億至4億元，止血無期。

至於機管局方面，在疫情期間收入減少下，亦持續尋求不同渠道融資，支持第三跑道發展及資本開支計劃。

該局繼去年6月落實350億元銀團融資，及於去年12月初完成發行15億美元永續資本證券後才1個月，即再計劃另發債15億美元。到最後截稿時間，尚未有具體發債條款披露。

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