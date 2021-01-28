維達全年多賺65% 減價下毛利率仍升

全年派息47仙 升近七成

她指出，去年下半年行業較多價格促銷活動，因供應商積極部署「雙十一」，但集團面對價格下行壓力，去年第四季毛利率仍有少許改善，反映產品結構改善及高端化策略，足以面對價格挑戰，有信心未來可提升市場份額。

李潔琳表示，木漿價格近日由低位反彈，令部分小型企業需要加價，但維達有一定木漿庫存，有能力管理原材料價格變動，加上產品持續高端化，高毛利產品佔比更高，可減低原材料價格變動影響，未來會繼續觀察原材料價格走勢。

李潔琳表示，集團積極配合防控推出產品，例如口罩、酒精濕紙巾，對今年表現審慎樂觀，雖然仍有一定挑戰，但集團過去數年投資高端化產品，有能力應對。

維達主席李朝旺表示，疫情令生活用紙消費升級，市民加強衛生意識，亦有助個人護理業務發展，去年高端化策略及女性護理產品發展達預期，有信心今年再創新高。集團昨開市前公布業績，收市報25.9元，升2.57%。