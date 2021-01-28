弘陽：併購助提升毛利率

【明報專訊】物管股弘陽服務（1971）去年中上市後，半年已完成兩宗收購。公司財務總監賈傑稱，去年底以2.16億元（人民幣‧下同）收購的匯得行，盈利能力較行業及公司本身為高，2019年毛利率38%，淨利潤率22%，將有利公司毛利率提升1至1.5個百分點，以及住宅及商業雙輪驅動戰略在華中地區落地，並在今年中期前完成併表。
收購對象匯得行盈利能力更佳
他指出，雖然收購匯得行對在管面積增加不大，因匯得行主要業態41.58%來自寫字樓、住宅只佔24.44%、公建佔19.58%，購物中心佔14.13%。但其盈利及單方利潤高，是未來發展重點。
他又稱，未來社區增值服務亦是發展重心，去年中已實現收入2840萬元，佔總收入8.8%，未來兩年希望提升佔比至20%水平。集團會繼續加強對智慧社區及商業投入，包括藉上市集資所得的1.38億元投入加強研發並進行智能系統升級。
問到本月初內地政府推出多項政策支持物管行業發展，包括「完善價格機制」及容許企業向養老、託幼、家政、文化、健康、房屋經紀、快遞收發等領域擴張，賈傑指弘陽服務總部所在的南京，去年中該市發改委已發文上調南京市普通住宅「前期物業費」，是14年以來首次；目前集團單在南京在管面積約1200萬平方米，按平均每平方米加價0.1元，一年便已可多收1500萬元。因此，今年會重點梳理在管項目，符合條件的就提價，特別是一些低盈利滿意度卻高的項目，將會是首波提價目標，料將對收入和利潤有很大的幫助。
今年重點梳理在管項目 個別加價
至於行業生態方面，他指新政策沿著社區服務的生態鏈擴展，集團亦在2020年行出實際一步，包括與南京泰山街道領導研究及佈局，打造平台類項目，暫時主要是市政停車、安居保障房等。集團希望藉此找到突破口，再突破拓展其他方面如養老、醫療、教育等。