經濟

港股連跌兩日 北水再湧入235億

【明報專訊】港股周二急回吐767點後，昨表現反覆，早段曾彈245點，之後隨A股插水，最多倒跌196點，午後走勢回軟，收市跌93點，收報29,297點，主板成交2551億元；國指報11,651點，跌44點；恒生科技指數跌159點，報9807點。

昨晚歐美股市調整，並靜待美國聯儲局議息及大型美國科技股業績，恒指夜期於晚上11時半報29,104點，低水194點。

個股方面，騰訊（0700）早段曾失700元，收市跌2.4%，報701.5元；阿里巴巴（9988）收報269元，升2.6%；美團（3690）跌3.9%，報364元。中海油（0883）逆市升6%，為最佳藍籌。外電昨晚報道，阿里旗下的螞蟻集團擬變身為一家金融控股公司，以回應人行要求。

港股整固，北水趁機再大舉南下，昨日港股通淨流入達到235.3億元，沽盤顯著減少，是自上周三（20日）之後再度超200億元（見圖），亦是繼上周一後歷來第二多。

高盛料北水全年流入7363億

北水的活躍亦令投行高盛將今年北水吸資規模預測調高近一倍，由500億美元（約3875億港元）大幅上調至950億美元（約7362.5億港元），主因考慮到資金流入被美國制裁的股份，內地活躍的集資活動，以及下半年更多來港第二上市公司，並預期今年底北水持有合資格股票份額會由現時8%升至10%。高盛相信，若北水保持高位，19隻港股將會跑贏大市，包括騰訊、美團、舜宇（2382）、中壽（2628）、思摩爾（6969）、安踏（2020）等。

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