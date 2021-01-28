官媒批浮誇 車股高位急挫 公司解畫未平息事件 廣汽跌回炒作前

明報記者 陳子凌

該評論文章指近年電動車行業不斷發展，成為促進經濟增長的重要引擎，但屢屢出現行業浮誇現象、不實宣傳、安全事故，值得高度重視。文章引用廣汽埃安事件，事緣本月15日，廣汽埃安一則海報預告其即將量產的石墨烯電動車電池，擁有「8分鐘可充滿80%」、「續航1000公里」等遠超同行的技術，消息一出引起市場追捧。當日廣汽A股漲停，H股升近兩成，收報9.38元。

吉利高位累跌一成

惟第二日，中科院院士歐陽明高在一個論壇上不點名質疑：「如果某一位說他的車既能跑1000公里，又能幾分鐘充完電，還特別地安全，而且成本還非常低，那大家不用相信，因為這在目前是不可能同時達到的。」隨後廣汽解釋，快速充電和長續航力並非同一款電池。雖然公司解畫，但宣傳手法導致股價起飛，評論文章指幾日下來一輪炒作，受到損失的投資者感覺被耍，獲益的股民又辯稱「吹牛」不犯法。爭議背後是行業過度宣傳，炒作歪風隱現，認為這種不良趨勢值得警惕。

評論斥「吹牛」風氣濃 宣傳誇張

文章認為，電動車行業作為製造業轉型升級的代表行業，一直受到市場關注，同時行業亦面對技術瓶頸的突破困難及海外競爭對手的壓力。種種因素下，令整個行業「吹牛」風氣漸濃，迷戀於誇張宣傳，甚至忽略安全，時有意外發生，出現產品隱患，提醒行業應多做實事，減少虛浮。

昨日車股普遍下跌，被點名的廣汽雖跌0.65%，但收報7.67元，連日的調整，股價已重回炒作前水平；長汽（2333）挫6.24%，收報26.3元，較早前的歷史高位已累跌17.3%；吉利插半成，報31.7元，是表現最差藍籌，從高位累挫13%；比亞迪（1211）則跌2.8%，收報254元，高位累跌9%。