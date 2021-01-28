台經濟部長：4巨頭願優先供應汽車晶片

洽其他用途晶片延遲供貨

經過一輪的商討後，王美花形容，晶片短缺問題需要時間去解決，但晶片商願意盡量增加汽車晶片的供應，並會透過與其他客戶談判，將汽車晶片的供應放在首位。

王美花稱，目前有3個增加產量的方向：第一，廠商將優化生產線，提高產能，將原先生產線100%的產能，提高至102%或103%，多餘的產能將提供給車用晶片；第二，廠商承諾將車用晶片的支援比例提升到最高，優先解決車用晶片需求；第三，透過與其他客戶協調，商討能否減量或延後供貨，盡量先應付目前車用晶片訂單。

出席會談的力積電表示，已與其他客戶簽有合約，短期無法立即滿足車用晶片需求，但會盡量調配產能，協助緩解車用晶片短缺。聯電則指，除車用晶片短缺外，其他晶片產能亦相當緊湊，將會在可以的範圍下提供協助。

受華為被美國制裁影響，中資企業去年向台廠大量採購，而在中芯（0981）也被制裁後，歐美的訂單也積壓於台廠。日前德國、日本與美國政府以不同方式向台灣政府表示車用晶片缺，會危及整個汽車生產業，並要求政府說服晶片製造商，生產更多的車用晶片，以緩解全球車用晶片短缺情况。