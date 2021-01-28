有線向大股東發可換股證券套2億

由於2019年完成供股及發行非上市長期可換股證券的6.525億元已悉數動用，為確保有足夠資金以供營運及擴張業務，因此再尋求永昇亞洲認購2億元的10年期，年息2厘的長期可換股證券。兌換價為每股6.8仙，較最後收市價6仙溢價13.3%。若永昇全數兌換後，其在有線寬頻的持股水平由43.2%，提高至59.8%，一旦連同2019年度發行的另一批長期可換股證券也獲行使，持股水平將增至71.1%。

集團指，已透過節省成本計劃、推出新節目及頻道、開發全新電視節目合作模式，及策略檢討業務組合的可能重組方案，截至2019年底止年度，經營成本已縮減約1.28億元，經營活動所用現金淨額亦下跌約13%至約1.6億元。集團有計劃增強網絡基礎設施、外購節目及製作節目。

指銀行融資條款欠佳 思捷供股集資逾7億

另外，思捷環球（0330）宣布二供一股供股集資，每股供股價0.75元，較昨日收巿價1元折讓25%，發行約9.44億至9.57億股，集資7.08億至7.18億元。

該集團指，由於未能從銀行取得有利融資條款，因此轉以供股取得長期融資。