快手兩日孖展3440億 超購327倍

匯豐中銀孖展額度加碼

銀行看準快手孖展生意，推出特平利息吸客見效。匯豐昨日宣布，快手孖展單日再增500億元，現時累計已借出1500億元。該行指，借出額度超出預期，正調動資金增加孖展額度，以滿足市場需求。

中銀方面未有透露具體借出額度，但就表示將會加碼孖展至2000億元。此外，統計本地11家大型及中型券商，暫時借出約1943億元孖展。

其中大型券商如耀才，單日僅多借出28億元孖展。信誠昨日單日多借出40億元孖展，信誠證券聯席董事張智威坦言，該行快手孖展已借爆，券商業內普遍已用畢快手孖展額度。快手今日將截止孖展認購，他估計券商也難以放出更多孖展額度。他表示，新股市場熾熱，現時該行貝康醫療（2170）額度也剩餘不多。

另外兩隻未盈利生科股表現同樣不俗。微創醫療（0853）分拆醫械股心通醫療（2160），統計7家券商錄得約310億元孖展，該股公開發售集資額2.51億元，僅計券商孖展，超購約123倍。基因檢測股貝康醫療則錄得約107.2億元孖展，該股公開發售集資額1.82億元，計券商及銀行孖展，暫超購58倍。快手及心通醫療將於明日（29日）中午12時截止認購，貝康醫療則將於下周一（2月1日）截止認購。

明報記者

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