撤港基金遭當局查詢離開原因 金管局：普遍做法

李達志：不明為何成為特別議題

金管局副總裁李達志昨天回應表示，在日常工作接觸很多基金經理，閒談間有會提及為甚麼會留在香港或離開香港，不明白為何會成為特別的議題。對於機構外移離開，李達志指基金有不同原因前來或離開香港，不需為某個機構或基金外移過慮。

《金融時報》的報道提到，證監會指，會向變更營業地點的持牌公司或個人查詢，了解對方是否仍需要相關牌照。金管局則表示，定期關注行業從業者和市場發展情况，是金融中心的普遍做法。而財庫局指，無參與任何有關經濟場所變動的調查。金發局其後則回覆，沒有作出相關致電。

報道引述基金經理指，儘管證監會以往亦會與離港的基金聯繫，查詢有關牌照資格變動的行為並不罕見，但對於其他部門機構的電話查詢及其詢問的語氣則並不常見，更是前所未見。

報道指出，在《港區國安法》實施後，已有一些個別金融界別專業人士或團隊從香港撤出，認為國安法會增加在中國範圍內做生意的風險。部分機構高層更指，若非新冠病毒疫情，撤走的水平會更高。

機構高層：若非疫情 撤走水平更高

自《港區國安法》成立以來，已有多間國際知名金融機構撤出香港。早前有報道指，曾多次狙擊東亞銀行（0023）的美國對冲基金Elliott Management已於1月1日關閉其香港辦公室，公司將剩餘駐港員工轉移到倫敦和東京的辦公室。去年8月全球大型投資管理公司領航（Vanguard）亦撤出香港及日本業務。