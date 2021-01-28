外匯基金去年賺1978億 股債匯齊漲 余偉文警告通脹風險 或累債價急跌

年度收益歷來第三佳 投資回報率降

去年外匯基金表現大幅波動，首季錄得1120億元歷來最大損失後，及後在環球充裕資金支持下開始反彈。去年第四季股市受新冠病毒疫苗研發成功消息提振，加上憧憬拜登當選美國總統可帶來更大規模刺激經濟方案，同時美元下跌而且港股表現理想，令第四季外匯基金投資收益按年上升77%至1070億元。

美股續創新高，外匯基金的外國股票投資收益全年達690億元，港股亦賺40億元。不過余偉文擔心低息環境對未來外匯基金表現或有影響，他指環球股市在持續的低利率環境下已連續兩年顯著上升，未知能否維持偏高估值。更壞的情况是，若長期低息及多國大規模的財政刺激措施在未來使通脹升溫，觸發債息急升，環球資產市場出現較大調整，對外匯基金估值有下調壓力。

投資與股債關連度較低資產 分散風險

此外，余偉文亦關注疫情和地緣政治會對今年市場有影響，並強調環球投資環境仍複雜多變，金管局會保持靈活、作出適當的防禦部署，並維持高流動性。過去數年金管局已增加現金和債券部署，同時減低持有債券年期，減低債息上升的影響，而去年起在投資上亦會重視資產能否快速出售以取得現金流。

環球央行去年3月為支持經濟將利率大幅降至零，美國10年期國債收益率去年降至1厘以下，相對推升債價。外匯基金去年來自債券的投資收益為925億元，佔整體收益的46%。余偉文表示，超低利率令基金利息收入減少，債息低企亦令債價再升空間不大，削弱股債組合分散風險功能。金管局會盡量尋找與主要經濟體債券和股票的關連度較低的資產，幫助分散風險。

受惠美元跌 非港元資產估值增96億

受惠美元下跌，去年外匯基金非港元資產外匯估值上調96億元。其他投資收益在首3季為227億元，主要是長期增長組合持有的私募股權及房地產投資，自2009年長期增長組合成立後，至去年第三季的內部回報率年率為12.5%，與過去相若。

明報記者 歐陽偉昉