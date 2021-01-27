東方紗廠舊址批建57萬呎商住物業

此外，鄰近何文田站的山谷道15至21號，則獲批建1座23層高商住物業，涉及29,247方呎住宅及3660方呎非住宅，物業由AUSPICE INVESTMENT LIMITED持有，其公司董事包括中國建築（3311）高層孔祥兆等人。

長實港島南岸3期批建4幢住宅

另黃竹坑港島南岸第5期昨日截標之際，項目第3期、由長實（1113）2018年10月投得的發展權，獲批建4幢29至31層高（在7層平台之上）住宅大廈，住宅部分涉及100.16萬方呎；另商場部分則涉52.59萬方呎。

華潤置地（1109）及保利置業（0119）2019年6月129億元、每呎樓面地價18,080元投得的啟德第4C區1號住宅地，獲批建6幢33至34層高商住物業，整個項目涉逾71萬方呎。

去年11月落成量近兩年新高

屋宇署亦公布，去年11月全港共有8項目涉4392個私人住宅獲批佔用許可證，規模較大的為信置（0083）觀塘凱滙1期、2期，涉及1999伙，其次為新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park 1至3期，共涉及1727伙，創23個月以來單月最多。

而去年首11個月共有47個項目、涉及18,081伙私宅落成，較2019年同期12,923伙按年增近四成，創2004年後16年來同期最多。