黃竹坑港島南岸5期收6標書

長實新地嘉華獨資入標

港鐵物業及澳洲業務總監鄧智輝表示，是次在疫情下推出的第5期項目共收6份標書，料於一至兩日內公布結果；隨後將展開項目第6期招標的籌備工作，料第5及6期項目將能發揮協同效應。被問及疫情下會否擔心影響發展商出價，鄧回應指，因規模較大，料部分發展商將合資入標，並對發展商出價感樂觀。

美聯測量師行董事林子彬指，港島區鐵路項目供應罕有，可興建逾千伙住宅單位規模的項目更難能可貴，故吸引發展商合組財團入標。據悉，是次長實（1113）、新地（0016）及嘉華（0173）各獨資入標外，另已先後奪得港島南岸第2期及第4期發展項目的嘉里（0683），是次伙信置（0083）、鷹君（0041）及遠展（0035）合資，冀再下一城。

另恒地（0012）則伙華懋、希慎（0014）及會德豐合資入標；帝國集團則與新世界（0017）、資策（0497）及麗展（0488）合組財團競投。

每呎補價10119元 低4期4%

據悉，項目補地價金額約64.37億元，以樓面上限63.6萬方呎計，每方呎樓面補地價10,119元，較2019年9月項目第4期每方呎樓面補價10,587元低約4.4%。另設固定分紅，比例為25%。同時，入標者亦須以價高者得的「一口價」決勝負。

資料顯示，港島南岸第5期位於整個黃竹坑站地段東面，住宅樓面面積上限為63.6萬方呎，提供不多於1050個住宅單位，即平均面積約605方呎。綜合市場估計，連同補地價在內，項目市值約95.4億至114.5億元，即預計每方呎樓面地價約1.5萬至1.8萬元。