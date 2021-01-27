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太古城本月成交破40宗 兩年最旺 代理：股市大升 買家套股換樓刺激交投

【明報專訊】雖然本月多個新盤開售，加上疫情反覆，但多個大型屋苑本月成交量卻創近年按月新高。被喻為龍頭屋苑的鰂魚涌太古城，本月暫錄41宗二手成交，為2019年3月全月錄46宗後22個月、即近兩年最旺。

另新界東上車屋苑沙田第一城，本月暫錄46宗成交，成交量已超過上月全月42宗。有代理指，近期股市大升，部分人套股換樓，刺激二手交投。

第一城逼50宗 8個月最旺

中原資深區域營業董事趙鴻運指，本港在低息環境下，資金尋求出路，而新盤熱賣，向隅客重回二手市場，令成交增加，日前太古城單日更錄得5宗成交。中原高級分行經理李百達表示，太古城最新成交為太湖閣中層E室，實用面積583方呎，2房間隔，望街景，以968萬元成交，實呎16,604元。原業主1990年5月以98萬元購入，帳面獲利870萬元或8.9倍。

另新界上車屋苑沙田第一城本月至今暫錄約46宗成交，是去年5月錄50宗後、8個月以來最旺。中原地產分區營業經理侯惠良表示，最新成交為32座中層F室，實用面積451方呎，3房間隔，以770萬元易手，實呎17,073元。原業主2012年以307萬元購入，帳面獲利463萬元或1.5倍。

美孚35宗 去年5月後最旺

老牌屋苑荔枝角美孚新邨亦不例外，成交量亦創單月新高。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，本月暫錄約35宗成交，平均實呎約13,423元，超越上月份全月33宗，是去年5月全月錄得46宗後，8個月來最旺。吳續指，最新成交單位為3期百老匯街55號中層A室，實用面積593方呎，2房戶，以800萬元成交，實呎13,491元。原業主2009年6月295萬元購入，帳面獲利505萬元或約1.7倍。

維景灣畔36宗超上月四成

另外，將軍澳維景灣畔本月暫錄36宗，平均成交實呎16,746元，成交量超越上月全月的26宗多38%。利嘉閣分行經理黃金欽表示，最新成交為17座中層D室，實用面積787方呎，3房連套房及工人套間隔，以1460萬元易手，實呎18,551元。原業主2009年12月655萬元購入，帳面獲利805萬元或1.2倍。

相關字詞﹕維景灣畔 美孚新邨 沙田第一城 太古城

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