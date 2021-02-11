信置SILVERSANDS 周六首輪開售50伙

【明報專訊】多個新盤趕農曆年前登場，其中上周五開價的信置（0083）馬鞍山SILVERSANDS，昨日已上載銷售安排，首張價單50伙將於周五截票，周六公開發售。據市場消息，截至昨晚7時，SILVERSANDS 4日暫收近250票，超額約4倍。信置集團聯席董事田兆源表示，項目亦於周六以招標形式推出8伙臨海海景大宅。他又指，有關招標單位可選用發展商提供的一按，首年免息免供，最多可按樓價八成。