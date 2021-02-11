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信置SILVERSANDS 周六首輪開售50伙

【明報專訊】多個新盤趕農曆年前登場，其中上周五開價的信置（0083）馬鞍山SILVERSANDS，昨日已上載銷售安排，首張價單50伙將於周五截票，周六公開發售。據市場消息，截至昨晚7時，SILVERSANDS 4日暫收近250票，超額約4倍。信置集團聯席董事田兆源表示，項目亦於周六以招標形式推出8伙臨海海景大宅。他又指，有關招標單位可選用發展商提供的一按，首年免息免供，最多可按樓價八成。

4日暫收近250票 超額4倍

此外，會德豐啟德MONACO銷售成績理想，會德豐地產常務董事黃光耀表示，MONACO第2期正待批預售樓花同意書，預計農曆新年後推出，該期提供247伙。另外同系藍田KOKO HILLS 2期同樣正待批預售，料次季至今年中推售。他又指，MONACO累沽276伙，佔該期近七成單位，套現逾32億元，項目周五將推售90伙，折實入場費666.7萬元，折實實呎23,538元起。

MONACO第2期擬新春後推

另方面，南豐及港鐵（0066）將軍澳日出康城LP10本周六次輪發售218伙。南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，LP10次輪暫收逾2200票，超額9倍，當中兩成為新入票。入票人士中，四成為將軍澳人士，三成為港島東人士。盧又稱，首輪全數146個2房單位3小時內沽清，對本周六次輪銷售有信心，料218伙可沽清。

相關字詞﹕南豐 會德豐地產 信置

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