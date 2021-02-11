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帝御．嵐天折實均呎1.5萬 同系最高 半年賣貴一成 首批112伙均可做九成按保

【明報專訊】踏入2021年不足一個月，新盤市場熱鬧，香港小輪（0050）及帝國集團旗下屯門青山灣帝御．嵐天昨日公布首張價單，成為本月第六個推出市場的全新盤，首批112伙折實平均實呎15,020元，比半年前帝御系列第一期帝御．金灣首批折實均呎13,578元高逾一成。惟今張價單全屬細單位，所有單位均可承做九成按保計劃。

明報記者 林尚民

樓花期約15個月的帝御．嵐天，全屬2房或以下細單位，昨日公布的首張價單，涉及112伙，平均實呎16,506元，扣除最高9%優惠後，折實均呎15,020元，為帝御系列中最貴，較去年7月及10月推出的帝御．金灣及帝御．星濤首批平均折實實呎13,578元及14,585元高約10%及3%。若買家選用建期付款，折扣為4%，與即供有5%差距，差距與過去兩期相若。

208呎單位折實不足300萬

值得一提的是，帝御．嵐天屬於項目第6、7座，以山景及園景為主，與一、二期部分單位享海景不同；而帝御．嵐天全屬細單位，一、二期則設大單位，這兩項因素均影響項目整體售價。

建期與即供折扣相距5%

就價單所見，今張價單包括36個開放式、40個1房及36個1房連衣帽間單位，實用面積208至361方呎，售價最低為實用面積208方呎的7座3樓09室開放式單位，定價329.6萬元，折實299.93萬元，折實實呎14,420元，亦是首批價單唯一折實價低於300萬元的單位。至於呎價最低則為6座3樓01室，實用面積361方呎，1房連衣帽間間隔，定價555.3萬元，折實505.32萬元，折實實呎13,998元。

售價最貴則為6座17樓01室，實用面積361方呎，定價585.2萬元，折實532.5萬元，折實實呎14,751元，呎價最貴則為7座17樓03室，實用面積210方呎，定價403萬元，折實366.7萬元，折實實呎17,463元。換言之，今張價單內所有單位，均可承做九成按保計劃。

發展商提供最高九成一按

不過，發展商仍為價單內所有買家提供最高樓價九成一按，首24個月息口為P減2厘（P為5厘），第3年為P減1厘，其後為P加1厘。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，市場普遍預期今年樓價會有升幅，故推出上述計劃，希望可以幫助年輕人早一點上車。他又指，項目昨日率先開放展銷廳予恒地會會員參觀，並於今日起收票，最快有機會下周開售，今批單位以定價計總市值5.48億元。

林達民又補充，項目首輪銷售前有機會加推，2號價單約有3％至5％加價空間。

相關字詞﹕帝國集團 香港小輪 恒基物業營業(一)部 新盤開價 帝御．嵐天 新盤推售

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