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經濟
2021年1月27日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
快手首日獲逾2700億孖展認購 暫超購258倍 銀行孖展息低至0.8厘搶客
大行料快速納科指 首日升四成有望入國指
貝康醫療今起招股 每手13818元入場
易綱：螞蟻解決問題後可重啟IPO
港交所騰訊美團領跌 恒指挫767點
台灣承諾優先生產汽車晶片 應對德日需求 日媒：台積電趁勢提價15%
港上月出口升11.7% 創2018年10月來新高
香港工業總會：歐美貨運船期緊張 運費升逾兩倍
投資內地雞蛋商中伏 味千撇帳6100萬 去年料轉蝕最多逾億 董事長失蹤爛帳恐難收回
調查：較年輕一代愛投資美國市場
戶戶送：三成受訪食肆擬裁員放無薪假
德勤料外圍疫情拖累 今年內銀不良貸壓力持續
北京燃氣藍天核數師辭任
證監凍12帳戶 涉上市公司操縱市場
富臨吉田旗艦店開幕
全球企業首3周抽水逾3萬億 較過去20年平均多74％
今年全球經濟增長 IMF預測上調至5.5%
蘋果硬件工程高層調職 外界猜測開發Apple Car
張兆聰：消費股走勢平穩 低吸蒙牛
技術取勝：中國忠旺上升動力增強
思捷慳家租老闆商廈 總部大縮水
專業旅運炒股賺120萬 幫補主業
劉思明：手遊受惠宅娛樂 網易心動看高一線
周顯：患愛滋可保外就醫？
湯文亮：買樓主動權 勿輕易放棄
帝御．嵐天折實均呎1.5萬 同系最高 半年賣貴一成 首批112伙均可做九成按保
信置SILVERSANDS 周六首輪開售50伙
太古城本月成交破40宗 兩年最旺 代理：股市大升 買家套股換樓刺激交投
黃竹坑港島南岸5期收6標書
東方紗廠舊址批建57萬呎商住物業
宏利謝企剛：今年恒指最多可升15%
周顯：患愛滋可保外就醫？
【明報專訊】朋友考我一個問題：很多年前，某名很有名的上市公司大股東，被判坐牢6年，為何只坐了1年，便可以保外就醫呢？
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