今年全球經濟增長 IMF預測上調至5.5%

美國預測調高至5.1% 37年最勁

受惠於經濟刺激措施，IMF將美國2021年經濟增長預測，由原先估計的3.1%上調至5.1%，而這可望是1984年以來最強的按年升幅。至於2022年的美國經濟增長預計為2.5%。歐元區方面，IMF預測其經濟在2020年收縮7.2％後，在今年增長4.2％，後者升幅較去年10月的預測，下修了1個百分點，而明年增長為3.6%。

亞洲方面，IMF將日本2020年及2021年的經濟預測，由分別收縮5.3%及增長2.3%，調整為收縮5.1%及增長3.1%，明年則預估為增長2.4% 。不過IMF將中國今年增長預測，輕微下修0.1個百分點至8.1%，並預測明年增長為5.6%。

3M上季利潤增逾四成 股價早段升3%

美國多元化工業巨擘3M公布，由於健康護理產品需求上升，上季利潤按年增長逾四成至13.9億美元，每股盈利2.38美元，勝於預期，股價早段升3%。不過疫情令部分非必要手術延期，拖累了強生（J&J）的醫療器材銷售，其第四季利潤按年跌逾五成至17.38億美元。經調整每股盈利1.86美元，高於市場預期，股價早段升逾3%創新高。此外，美國參議院通過了耶倫的財長任名，她當前急務是推出更多紓困措施。美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，去年11月美國樓價按月升1%，按年升11%，反映低利率及住宅供應緊張，刺激美國樓價急升。

（綜合報道）

[國際金融]