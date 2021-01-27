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全球企業首3周抽水逾3萬億 較過去20年平均多74％

【明報專訊】環球主要央行持續「放水」，令資本市場水漫金山。《金融時報》據Refinitiv數據分析顯示，全球企業在踏入2021年頭3周已透過債券及股票集資4000億美元（約3.1萬億港元），較過去20年同期的均值高出1700億美元（約1.3萬億港元）或74％。今年截至1月22日，全球企業在債市籌集了3370億美元，並通過首次公開募股（IPO）及次級股票市場集資640億美元。股票資本市場的融資速度，是去年同期的兩倍以上，部分源於特殊目的收購公司（SPAC）的併購活躍。

企業融資的龐大承接力，反映財政及貨幣刺激措施在疫情重創環球經濟之際，為金融市場起了重大的支持作用。

比亞迪籌集299億 本月至今最大股票融資

「股神」巴菲特支持的中國電動車公司比亞迪（1211），上周配股籌集了299億元，使其成為本月最大規模的股票融資。約會軟件Bumble及網上賀卡零售商Moonpig已計劃分別在紐約和倫敦上市，預計大量企業IPO陸續有來。

面對疫情的衝擊，企業仍能利用破紀錄的低利率舉債，並受惠於股價上漲，而有充足銀彈來擴充業務，又或純粹套現。Diamond Hill資本管理表示，對市場來說，唯一重要的是全球的財政和貨幣政策，而市場的定價似乎認為疫情無關重要。

環球股市在去年3月大跌後，寬鬆的金融條件隨即帶動股市強勢反彈。以科技股為主的納指較3月低位升1倍。納斯達克副總裁托馬斯（Jeff Thomas）表示，聯儲局向金融體系注資是大市逆轉的「分水嶺」，股市市值迅速上漲，促使企業迅速由私人市場轉向公開市場。

市場人士警告：SPAC借殼上市難持久

部分市場人士警告，SPAC的借殼上市熱潮不可長期持續，但今年迄今，全球已有61家SPAC上市，集資169億美元。上市的SPAC數目，較以往同期任何年份也要多。今年頭3周，全球高收益債券發行額，達到創紀錄的498億美元。不少投資者購入垃圾債換取回報。部分企業利用市場泡沫增加發債，從而向股東支付巨額股息。知情人士稱，建築材料公司美國LBM發行了4億美元垃圾級債，從而向其私募股權所有者貝恩資本支付款項。貝恩拒絕置評。

熱錢充斥金融市場，也吸引散戶瘋狂炒作。近期成為「空軍」與散戶戰場的遊戲零售商GameStop，周一股價劇烈震盪，最多曾升145%，高見159.18美元，其後「空軍」發力，股價曾跌至61.13美元，最終收市升18%至76.79美元，較高位仍跌逾一半。

黑莓股價「鹹魚翻生」 今年已升172%

根據金融分析公司S3 Partners的數據，被借入及沽空的GameStop股票，相當於該股的可動用股票（available shares）的139％。不過由於散戶大舉買入，GameStop股價在本月截至周一累計升約3倍。按市值計，「空軍」今年迄今損失超過60億美元。該股昨晚早段升約一升。

散戶與「空軍」的拉鋸戰，反映散戶影響力正在擴大。多隻股票近期也被散戶無故炒作。因「黑莓機」沒落而沉寂下來的加拿大黑莓（BlackBerry）公司，今年以來股價升172%。黑莓此前曾表示，對升浪無法理解。不過該公司昨公布與百度達成協議，為發展自駕車鋪路。黑莓股價昨早段曾創新高，百度股價下滑。

（綜合報道）

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