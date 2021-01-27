經濟

德勤料外圍疫情拖累 今年內銀不良貸壓力持續

【明報專訊】新冠病毒疫情去年在中國爆發，內銀不良貸款率有所上升，不過第三季有較明顯改善。德勤中國金融服務業審計及鑑證合伙人曾浩表示，中國仍有零星疫情，海外疫情對內銀在海外，特別是一帶一路國家的資產質量有影響，銀行的不良貸款率，以及不良貸款生成率會在今年下半年持續明顯。

一帶一路國家資產尤有影響

曾浩指出，今年銀行對航空、旅遊、餐飲、娛樂等行業，一帶一路及延期還款相關貸款的撥備速度不會完全減慢，不過不良貸款整體可控。銀保監早前開展批量處置個人不良貸款，因為疫情對信用卡等零售貸款的影響較大，將有助銀行改善財務狀况。

去年整體銀行盈利在10年以來首次倒退，德勤中國銀行及資本市場行業主管合伙人郭新華表示，內銀業績較經濟通常有3個季度以上的滯後，目前經濟前景未明，市場對銀行股表現較悲觀。目前銀行估值在歷史低水平，不過中國經濟第二季有好轉，銀行信貸撥備在第三季開始減少，部分銀行去年業績仍有增長，是銀行業績改善的訊號，建議留意今年首季的資產質量變化。不過他提醒，績優和落後銀行的表現會有較大分歧。

人民銀行上周就非銀行支付機構條例發布徵求意見稿，德勤中國管理諮詢資料科學卓越中心主管合伙人尤忠彬表示，新規對各種機構的影響不同，支付寶、微信支付等行業巨頭，短期內將面臨反壟斷的監管壓力。日後支付業務需要分別運作，互聯網公司借助牌照和流量優勢，以封閉式運作的難度增加。

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