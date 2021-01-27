戶戶送：三成受訪食肆擬裁員放無薪假

Deliveroo於去年下半年向逾8000間餐廳調查，結果受訪的382間餐廳當中，有52%表示半年營業額下跌或大幅下跌，也有31%按半年錄得輕微升幅；71%表示下半年溢利減少。受訪餐廳對期內整體業績的滿意度平均為5.8分（滿分為10），較2019年同期下跌0.8分。而展望2021年，有86%對今年首季經濟不感樂觀，80%對首季餐飲業表現缺乏信心。

8.4%餐廳遭業主加租

調查分析又指，雖然有18.3%受訪餐廳於期內獲得減租，但卻有8.4%遭業主加租。另與2020年上半年相比，73%受訪者的堂食收入於下半年減少；惟有54%表示外賣收入則見增加。

Deliveroo香港區總經理羅家聰表示，餐飲業的悲觀情緒屬意料之內，加上農曆新年的堂食收入勢將下降，此情況只會更加惡劣，公司促請政府提供進一步援助，考慮推出可保障餐廳員工就業的新計劃並寬減食肆租金。