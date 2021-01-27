經濟

調查：較年輕一代愛投資美國市場

【明報專訊】香港投資基金公會公布上季投資者調查，發現年輕投資者及較年長的投資者之間，對投資市場的喜好大有不同，年輕一代較傾向股票，特別是港股及美股；而較年長的一代，雖然也首選香港市場，但同時較偏好存款及人民幣資產。

該會委託顧問公司善美佳，於2020年11月13日至29日間，向843名年齡介乎25歲至65歲、月薪3萬元以上或有逾50萬元流動資產的港人進行網上調查，並以千禧一代（即25歲至39歲）、X世代（即40至54歲）及嬰兒潮一代（即55歲至65歲）進行分類以作分析。

嬰兒潮一代 八成偏好存款

被問到未來12個月的首選市場（每人可選3個市場），最多人選擇的是香港，3個世代都有七至八成選擇香港。不過，對於內地及美國則有明顯分歧，61%嬰兒潮一代有選擇內地，但千禧一代則只有41%；千禧一代鍾情美國市場，有58%選投資美國，但嬰兒潮一代只有33%。

對於優先考慮的資產類別（同樣可選3項），雖然3個世代都有達八成人選擇股票，但千禧世代有44%選擇海外股票，嬰兒潮一代只有16%；存款類別方面，千禧世代只有69%，嬰兒潮一代則有82%，比股票還要多，當中41%選擇人民幣存款。

另外，受訪者的投資組合有24.6%投資於基金，當中有75%受訪者表示未來會投資於交易所買賣基金（ETF），主要是因為基金有分散風險的作用，尤其是股債混合基金，亦可藉此選擇香港市場以外的投資。

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