經濟

投資內地雞蛋商中伏 味千撇帳6100萬 去年料轉蝕最多逾億 董事長失蹤爛帳恐難收回

【明報專訊】餐飲業過去一年備受疫情打擊，本地餐飲股味千中國（0538）更是禍不單行。味千在2015年斥資近5200萬港元入股內地大型雞蛋供應商江蘇鴻軒生態農業，寄望鴻軒5年後上市再獲利，惟集團昨日宣布，鴻軒在內地捲入多宗訴訟，預料將要為此撇帳約6100萬元（人民幣，下同）。惟鴻軒董事長徐鴻飛已失聯逾3個月，味千這筆爛帳或難以收回。味千昨日股價收市跌3.5%。

明報記者 鄧偉忠

味千昨日收市後發盈警，截至2020年12月底止，預期全年淨虧損介乎6000萬至1.1億元，2019年全年則錄得約1.56億元純利。公司指出，財務表現大幅下滑，除因新冠病毒疫情對中國及香港業務帶來負面影響，更涉及一項2015年投資的內地雞蛋供應商鴻軒的確認減值虧損。

2015年斥5200萬入股

冀上市後再賺一筆

味千於2015年底宣布認購鴻軒9.44%股權，涉資4335萬元，根據當時條款，鴻軒必須於3年內在內地新三板上市、或5年內在香港、內地或美國的證券交易所上市，又或在投資後3年內以不低於4.6億元估值再度融資；如未能滿足條款，身為鴻軒大股東的徐鴻飛須向味千回購股份。其中在2017年，鴻軒就曾成功融資3億元，惟當時的投資者都以內地知名度較低的基金為主。不過，翻查資料，鴻軒於去年與深圳A股上市公司贏時信息爆發糾紛，涉及拖欠贏時信息約1.26億元款項，事件更揭露徐鴻飛原來在去年9月已失蹤，直至上周，贏時信息更在法院提告，要求向鴻軒追討欠款。

鬧錢債糾紛 董事長失聯至今

味千表示，鴻軒目前正涉及多宗訴訟案件，集團在去年12月23日已向鴻軒發出通知，要求徐鴻飛回購手上股權，惟至昨日仍未有收到任何回覆，因此認為其償債能力成疑，投資的可收回性極低，故確認減值虧損約6100萬元。公司已向上海仲裁員會提出仲裁申請，案件已獲受理但有待聆訊。

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