港上月出口升11.7% 創2018年10月來新高

分地區看，12月出口往亞洲地區表現強勁，出口台灣按年升28.9%，出口韓國有升20%；出口越南和中國內地升約18%。不過，出口印度跌21.4%，出口新加坡跌13.5%。歐美方面，出口美國升3.2%，出口荷蘭飈25.5%；出口德國跌7.2%。累計全年，香港出口至中國內地按年升5.1%，出口美國跌15%。出口新加坡及印度跌逾17%，出口台灣升近12%。

出口台灣韓國荷蘭升逾兩成

進口方面，韓國按年升42%，台灣升35.6%；中國內地升近15%；但自美國進口跌5%。全年計，自中國內地進口跌6.5%，美國跌近18%；越南及台灣分別升28.4%及22.8%。政府發言人表示，由於許多主要市場進口需求進一步恢復，12月出口按年錄雙位數增長，多個主要亞洲市場出口表現有不同程度改善。然而受上半年出口表現疲弱拖累，令全年出口仍跌。展望未來，內地經濟預期持續增強，並為香港出口提供支持，其他主要市場視乎疫情發展。此外，新一屆美國政府上台，中美關係的演進，地緣政治局勢持續緊張，以及英國脫歐後發展也值得關注。