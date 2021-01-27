經濟

港上月出口升11.7% 創2018年10月來新高

【明報專訊】儘管上月環球各國的經濟仍受疫情困擾，但本港整體進出口升幅均勝預期，出口按年升11.7%，創自2018年10月以來新高，勝市場預期的8.4%；進口按年升14.1%，亦高於市場預期的8%。全年計，本港整體出口跌1.5%，進口跌3.3%。

分地區看，12月出口往亞洲地區表現強勁，出口台灣按年升28.9%，出口韓國有升20%；出口越南和中國內地升約18%。不過，出口印度跌21.4%，出口新加坡跌13.5%。歐美方面，出口美國升3.2%，出口荷蘭飈25.5%；出口德國跌7.2%。累計全年，香港出口至中國內地按年升5.1%，出口美國跌15%。出口新加坡及印度跌逾17%，出口台灣升近12%。

出口台灣韓國荷蘭升逾兩成

進口方面，韓國按年升42%，台灣升35.6%；中國內地升近15%；但自美國進口跌5%。全年計，自中國內地進口跌6.5%，美國跌近18%；越南及台灣分別升28.4%及22.8%。政府發言人表示，由於許多主要市場進口需求進一步恢復，12月出口按年錄雙位數增長，多個主要亞洲市場出口表現有不同程度改善。然而受上半年出口表現疲弱拖累，令全年出口仍跌。展望未來，內地經濟預期持續增強，並為香港出口提供支持，其他主要市場視乎疫情發展。此外，新一屆美國政府上台，中美關係的演進，地緣政治局勢持續緊張，以及英國脫歐後發展也值得關注。

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