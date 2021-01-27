經濟

台灣承諾優先生產汽車晶片 應對德日需求 日媒：台積電趁勢提價15%

【明報專訊】汽車晶片缺貨的問題蔓延全球，各大汽車製造商滿手訂單，也未必能如期交車。據路透社引述台灣經濟部人士透露，台積電考慮透過進一步提升產能，生產更多晶片，並優先生產車用晶片，以緩解全球汽車晶片缺貨問題。據日經報道表示，台積電正商議上調汽車半導體價格最多15%，並料最快自2月下旬至3月分階段實施。

明報記者 陳麗歡

消息雖然利好晶片行業，但近日股價已累升不少的台積電，昨日見回吐，其台股跌逾2%，昨晚其ADR早段亦跌逾2%，其他台灣晶片廠如聯電、聯發科昨日跌逾4%。

台積電昨晚ADR早段回吐

路透社報道，台灣經濟部長王美花已會見台積電高層討論相關問題，台積電回應稱，將會優化晶片的生產流程，提高其效率，並優先考慮生產車用晶片，但前提是可以進一步提高產量。

德國經濟部長Peter Altmaier於上周致函台灣經濟部長及行政院副院長，並稱目前車用晶片短缺，已危及德國汽車產業和經濟復蘇，盼台灣政府能向台積電傳達這項信息，協助提升晶片供應量。同時，日本經濟產業省官員透露，日本汽車製造商協會已與台積電聯繫，日本經濟產業省亦已聯繫駐台北的日本大使館，要求在相關對話中給予支持。

台灣經濟部人士指出，除德國及日本外，去年底於外交渠道亦接到美國及歐盟汽車製造商增加汽車晶片供應的請求。

去年全年，車用晶片佔台積電總銷售的3%，遠落後於智能手機48％及高性能晶片33％的銷售佔比。但於去年第四季，車用晶片銷售額較2019年同期增加27%。

車用晶片佔台積電去年總銷售3％

據日經引述知情人士表示，台積電目前正商議將車用半導體價格提高，上調幅度為10%至15%，以應對相關汽車增產的追加訂購及緊急訂購。

報道更稱，若2月以後的漲價談判達成妥協，將會是繼去年秋季之後罕見的大幅漲價。日經更指出，除全球車用晶片供不應求外，新台幣兌美元匯率於過去1年迅速升值約6％為亦漲價的原因之一。

以往汽車廠商和汽車零部件廠商，包括半導體商，都會每年進行一次談判，汽車企業往往以降低成本等名義要求供應價降價2％至3％，這亦成為汽車企業的收益來源，屬於下游向上游出降價要求。

但今次出現逆轉局面，由汽車製造的上游企業向下游提出漲價要求，台積電屬汽車製造業的上游。除台積電外，全球排名第四的聯華電子等台灣半導體代工廠商，已向其直接客戶荷蘭恩智浦半導體及日瑞薩電子等車載半導體廠商提出漲價，而車載半導體廠商需向其客戶汽車廠商提出漲價要求。

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