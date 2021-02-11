港交所騰訊美團領跌 恒指挫767點

恒指夜期回升 高水252點

國指昨日跌2.22%，收報11,695點，科指失守萬點，收報9967點，跌2.34%，主板成交為2789億元。北水昨日經港股通淨流入較周一減少27.57%至139.47億元。周一推升恒指最多的股份，昨日均成為表現最差藍籌，雖然騰訊淨買入較周一增約三成至89.43億元，但昨股價跌6.26%，且出現利淡的頂部「身懷六甲」技術走勢（見圖）。港交所跌7.23%，美團亦跌5.3%，且被北水淨沽出1.67億元。恒指夜期昨晚回升，至11時半報29643點，高水252點。

人行貨幣政策委員會委員馬駿昨日指中國經濟部分領域已見泡沫，利淡言論導致滬深300指數跌2%。第一上海首席分析師葉尚志稱，雖然北水繼續有過百億元淨流入，但其他投資者獲利，增加港股回吐壓力，昨日借A股下跌、隔晚美股震盪等理由調整。他指港股進入整固階段，中短期在上周二裂口28,800點有較強支持，可以守住風險不大。股市震盪增加，投資者檢視自己倉位，加強保護部署。

年初至今北水通過港股通淨買入2644億元，匯豐發表報告預期在最佳情况下，今年首季港股通南向淨流入可達3500億元（人民幣‧下同），全年可達8000億元（約1萬億港元）。內地投資者股票和海外資產佔比較低，同時需要配置資產應付退休，匯豐預期資金可望持續南來。

匯豐指出，北水流入增加是因為中國內地公募基金興起，帶動投資較廉宜的港股市場資金增加。去年公募基金在內地募資3萬億元，為歷來表現最佳的一年，趨勢在今年1月持續，預計今季募資可達7000億元，若基金用盡50%上限配置港股，全年淨流入可達8000億元。