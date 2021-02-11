經濟

易綱：螞蟻解決問題後可重啟IPO

【明報專訊】螞蟻集團去年11月暫停上市，更迎來一連串監管新規，至今未見重啟IPO。人行行長易綱昨日開腔，表示螞蟻集團在消費者隱私等還有一些問題，只要遵循正常的法律程序，把問題解決了，螞蟻的IPO便會重上軌道。

易綱是在昨日出席「達沃斯議程」的對話會上作此表述。他稱，據人行調查所得，用戶對螞蟻的滿意度還是很高，但涉及消費者隱私等環節上，螞蟻集團還存在一些問題，易綱表示：「只要我們堅持一切以法律為框架和程序，和社會廣泛磋商，我想在問題解決之後，（螞蟻IPO）會回到正軌。」

料今年中國GDP恢復正常區間

易綱亦稱，人行近年在金融科技做了很多工作，同時也關注法律框架，例如數據的歸屬權、保護消費者利益、避免濫用壟斷地位等。易綱表示，人行將對最新經濟發展作出及時調整，同時尋求維持政策穩定，避免政策懸崖，在穩定經濟增長與避免風險之間求取平衡。

整體經濟方面，他預估今年中國GDP增速將恢復到正常區間，符合預期，並將確保人行採取的貨幣政策繼續支持經濟，不會過早退出支持政策。

與此同時，人行近兩日大幅收水，昨日進行20億元（人民幣‧下同）的7天期逆回購，連續3日維持同樣規模的操作。以昨日800億元逆回購到期計，單日淨回籠780億元。

人行兩日累計資金淨回籠3185億

人行於本周一（25日）亦進行了20億元7天期逆回購，對冲同日到期的20億元逆回購，但因另有2405億元的定向中期借貸便利（TMLF）亦到期，令單日淨回籠2405億元，創逾1個月新高；兩日累計，淨回籠規模達到3185億元。

不過，人行在1月15日進行的5000億元中期借貸便利（MLF）操作，是對當日到期的3000億元MLF和前日到期的2405億元TMLF延續操作，因此實際上從TMLF回籠的資金只有405億元。

至於今日及明日則是逆回購到期高峰，規模分別為2800億元和2500億元，連同周五（29日）的20億元，本周共有6140億元逆回購到期。在人行於市場收回流動性之下，昨日上海銀行間拆放利率（Shibor）全線上揚。

此外，人行貨幣政策委員會委員馬駿日前亦表示，去年首三季中國宏觀槓桿率上升25個百分點，是2009年以來升幅最高。槓桿率升太快，會引致中長期更大的經濟與金融風險，建議貨幣政策應開始調整。

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