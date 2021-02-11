貝康醫療今起招股 每手13818元入場

貝康醫療主營三代試管嬰兒基因檢測，旗下有多款基因檢測試劑盒產品，公司招股價每股26.36元至27.36元，每手500股，入場費13,817.85元；計及超額配股權，集資額介乎20.21億至20.98億元之間。招股期至下周一（2月1日）中午12時截止，2月5日定價，預計2月8日掛牌。

星盛商業管理昨上市升3.6%

貝康醫療引入7家基石投資者，包括奧博資本、清池資本、晨嶺資本（CRF）等。共計投資額涉及9000萬美元（約為7.02億港元）。公司核心產品基因檢測試劑盒PGT-A為同類中唯一獲藥監局批准的產品，去年4月起已投入銷售。公司在研兩隻PGT（植入前基因檢測）系列試劑盒，預計分別於2022年及2024年可獲批註冊證。

貝康醫療財務總監戴靜昨日表示，現時內地約有80家具有PTG資格的生殖診所，可使用PGT-A試劑盒，公司今年目標是可分銷至內地大部分的合資格診所，相信隨銷售渠道推進，下半年公司收入將有很大的增長。

此外，昨日首掛的星盛商業管理（6668）收報4元，升3.6%。該股昨日一度高開兩成見4.6元，不過隨後升幅收窄，但全日企穩招股價之上。每手1000股，每手帳面賺140元。

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