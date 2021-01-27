經濟
新股

大行料快速納科指 首日升四成有望入國指

【明報專訊】內地短視頻平台快手（1024）昨起招股，引起新一輪新股熱潮。綜合市場分析，以招股上限價115元推算，預計快手上市後可快速納入MSCI及恒生科技指數；若該股於上市首天，股價能抽升近四成半，更有望可快速納入國指。

新加坡投資分析機構Smartkarma發表報告，預料快手上市後或能快速納入MSCI、國企指數、科指及綜合指數，有望重演京東健康（6618）的情况。該行分析師Brian Freitas表示，若快手要躋身富時羅素（FTSE Russell）指數系列，該股要以招股上限價掛牌，並於首天升六成，才能達快速納入門檻。一旦成功獲快速納入系列，將意味被動資金必須購買快手26%的流通股。

摩根大通表示，快手料可達科指快速納入門檻，吸引1.07億美元（約8.29億港元）被動資金；惟需在上市首天大升44%至約165.6元水平，市值超越京東健康，才有望達到國指快速納入門檻。

屬W股架構 最快半年納港股通

不過，就算快手按招股價計上市市值達4800億元，由於該股採用同股不同權架構，按目前滬深交易所安排，W股要在上市半年後，才達到基本納入要求。意味即使快手能快速納入恒指公司不同指數，亦未能如京東健康般可以短時間納入港股通北水買入名單。

[新股]

上 / 下一篇新聞

快手首日獲逾2700億孖展認購 暫超購258倍 銀行孖展息低至0.8厘搶客
快手首日獲逾2700億孖展認購 暫超購258倍 銀行孖展息低至0.8厘搶客
貝康醫療今起招股 每手13818元入場
貝康醫療今起招股 每手13818元入場
易綱：螞蟻解決問題後可重啟IPO
易綱：螞蟻解決問題後可重啟IPO
港交所騰訊美團領跌 恒指挫767點
港交所騰訊美團領跌 恒指挫767點
台灣承諾優先生產汽車晶片 應對德日需求 日媒：台積電趁勢提價15%
台灣承諾優先生產汽車晶片 應對德日需求 日媒：台積電趁勢提價15%
港上月出口升11.7% 創2018年10月來新高
港上月出口升11.7% 創2018年10月來新高
香港工業總會：歐美貨運船期緊張 運費升逾兩倍
香港工業總會：歐美貨運船期緊張 運費升逾兩倍
投資內地雞蛋商中伏 味千撇帳6100萬 去年料轉蝕最多逾億 董事長失蹤爛帳恐難收回
投資內地雞蛋商中伏 味千撇帳6100萬 去年料轉蝕最多逾億 董事長失蹤爛帳恐難收回
調查：較年輕一代愛投資美國市場
調查：較年輕一代愛投資美國市場
戶戶送：三成受訪食肆擬裁員放無薪假
戶戶送：三成受訪食肆擬裁員放無薪假
德勤料外圍疫情拖累 今年內銀不良貸壓力持續
德勤料外圍疫情拖累 今年內銀不良貸壓力持續
北京燃氣藍天核數師辭任
北京燃氣藍天核數師辭任
證監凍12帳戶 涉上市公司操縱市場
證監凍12帳戶 涉上市公司操縱市場
富臨吉田旗艦店開幕
富臨吉田旗艦店開幕
全球企業首3周抽水逾3萬億 較過去20年平均多74％
全球企業首3周抽水逾3萬億 較過去20年平均多74％
今年全球經濟增長 IMF預測上調至5.5%
今年全球經濟增長 IMF預測上調至5.5%
蘋果硬件工程高層調職 外界猜測開發Apple Car
蘋果硬件工程高層調職 外界猜測開發Apple Car
張兆聰：消費股走勢平穩 低吸蒙牛
張兆聰：消費股走勢平穩 低吸蒙牛
技術取勝：中國忠旺上升動力增強
技術取勝：中國忠旺上升動力增強
思捷慳家租老闆商廈 總部大縮水
思捷慳家租老闆商廈 總部大縮水
專業旅運炒股賺120萬 幫補主業
專業旅運炒股賺120萬 幫補主業
劉思明：手遊受惠宅娛樂 網易心動看高一線
劉思明：手遊受惠宅娛樂 網易心動看高一線
周顯：患愛滋可保外就醫？
周顯：患愛滋可保外就醫？
湯文亮：買樓主動權 勿輕易放棄
湯文亮：買樓主動權 勿輕易放棄
帝御．嵐天折實均呎1.5萬 同系最高 半年賣貴一成 首批112伙均可做九成按保
帝御．嵐天折實均呎1.5萬 同系最高 半年賣貴一成 首批112伙均可做九成按保
信置SILVERSANDS 周六首輪開售50伙
信置SILVERSANDS 周六首輪開售50伙
太古城本月成交破40宗 兩年最旺 代理：股市大升 買家套股換樓刺激交投
太古城本月成交破40宗 兩年最旺 代理：股市大升 買家套股換樓刺激交投
黃竹坑港島南岸5期收6標書
黃竹坑港島南岸5期收6標書
東方紗廠舊址批建57萬呎商住物業
東方紗廠舊址批建57萬呎商住物業
宏利謝企剛：今年恒指最多可升15%
宏利謝企剛：今年恒指最多可升15%