大行料快速納科指 首日升四成有望入國指

新加坡投資分析機構Smartkarma發表報告，預料快手上市後或能快速納入MSCI、國企指數、科指及綜合指數，有望重演京東健康（6618）的情况。該行分析師Brian Freitas表示，若快手要躋身富時羅素（FTSE Russell）指數系列，該股要以招股上限價掛牌，並於首天升六成，才能達快速納入門檻。一旦成功獲快速納入系列，將意味被動資金必須購買快手26%的流通股。

摩根大通表示，快手料可達科指快速納入門檻，吸引1.07億美元（約8.29億港元）被動資金；惟需在上市首天大升44%至約165.6元水平，市值超越京東健康，才有望達到國指快速納入門檻。

屬W股架構 最快半年納港股通

不過，就算快手按招股價計上市市值達4800億元，由於該股採用同股不同權架構，按目前滬深交易所安排，W股要在上市半年後，才達到基本納入要求。意味即使快手能快速納入恒指公司不同指數，亦未能如京東健康般可以短時間納入港股通北水買入名單。

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