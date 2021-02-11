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快手首日獲逾2700億孖展認購 暫超購258倍 銀行孖展息低至0.8厘搶客

【明報專訊】短視頻平台快手（1024）昨日首日招股，一如預期反應火爆。本報統計，本地11家券商約借出1700億元孖展，多家銀行更加入以低息招徠「爭食」，其中匯豐首日已借出逾1000億元孖展，創下該行單日認購紀錄。快手首日於券商及銀行累計至少錄得2700億元孖展，以該股公開發售集資額10.5億元計算，現時公開發售已超購258倍。消息表示，由於反應熱烈，快手國際配售提早截止，至於公開招股則至本周五（29日）截止，2月5日掛牌。

明報記者 馬迪帆

巨型新股再吸引各大銀行加入戰團，以超低息率與券商爭客。其中，匯豐表示已預留1500億元孖展，每名客戶最多可借1億元；若借款逾300萬元，可獲最平息率0.8厘，其餘為1厘。中銀香港（2388）方面同樣提供1厘息，有免手續費優惠。恒生銀行（0011）提供劃一息率0.9厘。早前螞蟻集團擬來港上市，銀行普遍提供0.4厘至0.5厘息，不過因現時HIBOR水平較10月高，因此最平息率也略為上調。

券商方面，息率介乎2.8厘至3.98厘之間。耀才借出336億元，輝立借出315億元，大華繼顯借出191億元，三家券商均提供2.88厘息（見表）。富途提供3.98厘息。凱基提供2.8厘息，暫時為統計各行中最平。券商孖展認購將於本周四（28日）截飛。

彭博：快手國際配售提前兩日截飛

彭博社昨日引述消息稱，快手國際配售方面已足額，昨日已經提早截飛，較原定的截飛日周五提前兩日。快手首日便吸資逾兩千億，市場期待是否能打破醫渡科技（2158）於凍資、認購人數創下的雙料紀錄。年初掛牌的SaaS概念股醫渡獲117萬人認購，凍資額則錄得6718億元。不過，本港最高紀錄實際由上市遭煞停的螞蟻集團所創，當時該股全城有多達155萬人認購，更凍資1.3萬億元。

未盈利生科股心通招股 引16基石投資者

另一方面，昨日開始招股的未盈利生科股心通醫療（2160）亦毫不遜色，首日錄得約249億元孖展，公開發售集資額2.51億元，暫超購98倍。心通醫療為微創醫療（0853）分拆公司，核心資產為脈瓣植入醫械VitaFlow。公司招股價每股11.1元至12.2元，每手1000股，入場費12,322.94元。公司本次引入多達16名基石投資者，其中部分知名投資者，包括高瓴資本、新加坡主權基金GIC、雪湖資本等。基投共計投資1.25億美元（約為9.75億港元），不計超額配售，中位定價，將認購本次全球發售38.2%股份。

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