仲量聯行：中環甲廈空置率 16年來首升破7%

上月甲廈錄17.56萬方呎負吸納量

該行指，不少企業因經濟疲弱繼續縮減租用樓面，上月整體甲級寫字樓市場錄得17.56萬方呎負吸納量，例如連卡佛退租黃竹坑One Island South約1.94萬方呎樓面，富通保險退租九龍灣富通中心一層約1.65萬方呎。

另DHL承租觀塘國際貿易中心約9.09萬方呎樓面，將遷出九龍灣並縮減辦公樓面。

仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷表示，上月各主要商業區租金持續下跌，整體租金按月下跌1.1%，當中尖沙嘴錄得最大租金跌幅，按月下跌1.7%。

壹號總站劏舖65萬沽 7年勁蝕八成

另外，「磁帶大王」陳秉志近日連環沽貨，其中旺角弼街60至62號地下62A、B號舖，地舖連閣樓面積約2000方呎，市傳以約8000萬元售出，呎價約4萬元；原業主陳秉志等於2005年2月斥3800萬元購入上述舖位，持貨15年，帳面勁賺4200萬元或約1.1倍。

不過，部分劏場再有大幅蝕讓，土地註冊處資料，屯門壹號總站1樓100號劏舖，上月以65萬元售出，原業主於2014年以298.4萬元買入，帳面蝕233.4萬元或約78%。