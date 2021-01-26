徐子珊1760萬沽貝沙灣2房 10年賺六成

另市場消息亦指，淺水灣道37號3座高層A室，實用848方呎，2房間隔，連車位以2350萬元售出，實呎27712元，較同座同面積對落一層A室2019年1月成交價2850萬元低約500萬元或17%。

郭炳濠2350萬沽淺水灣道37號2房

原業主KENMERE LIMITED於2008年1月1450萬元購入，公司持股人為郭炳濠等，即新地（0016）郭氏家族成員，現為恒地（0012）執行董事，帳面獲利900萬元或62%。

陳智思胞兄2700萬購跑馬地單位

不過，亦有名人趁機入市。土地註冊處顯示，跑馬地蟠龍道9B號中層一個單位，實用1488方呎，上月2700萬元易手，實呎18,145元，登記買家為行政會議召集人陳智思胞兄、亞洲金融執行董事陳智文（Stephen Tan）。原業主2007年以2000萬元購入，帳面獲利700萬元或35%。