經濟

香港地產

徐子珊1760萬沽貝沙灣2房 10年賺六成

【明報專訊】市場再有藝人沽售豪宅，其中2019年底宣布退出娛樂圈的前港姐冠軍徐子珊，市場消息指，徐氏以1760萬元售出薄扶林貝沙灣4期座低層B室，實用723方呎，2房1套間隔，實呎24343元，屬市價水平。徐子珊及相關人士2010年1080萬元購入單位，帳面獲利680萬元或63%。

另市場消息亦指，淺水灣道37號3座高層A室，實用848方呎，2房間隔，連車位以2350萬元售出，實呎27712元，較同座同面積對落一層A室2019年1月成交價2850萬元低約500萬元或17%。

郭炳濠2350萬沽淺水灣道37號2房

原業主KENMERE LIMITED於2008年1月1450萬元購入，公司持股人為郭炳濠等，即新地（0016）郭氏家族成員，現為恒地（0012）執行董事，帳面獲利900萬元或62%。

陳智思胞兄2700萬購跑馬地單位

不過，亦有名人趁機入市。土地註冊處顯示，跑馬地蟠龍道9B號中層一個單位，實用1488方呎，上月2700萬元易手，實呎18,145元，登記買家為行政會議召集人陳智思胞兄、亞洲金融執行董事陳智文（Stephen Tan）。原業主2007年以2000萬元購入，帳面獲利700萬元或35%。

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