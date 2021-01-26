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麗港城5座E室疫下錄近千萬成交

【明報專訊】第四波疫情未止，部分屋苑更出現垂直傳播，惟無阻買家入市。其中連環爆出多宗確診個案的觀塘麗港城，疫情最嚴峻的第5座，上周六就有3房單位以968萬元售出，但仍屬市價水平，未見大幅劈價。

中原地產高級分行經理王能表示，麗港城5座中層E室，實用687方呎，3房套房間隔，享園景，最初開價1000萬元，上周六以968萬元易手，實呎14,090元。與去年中一個低層同面積單位成交價970萬元相若，反映仍屬市價水平。

實呎1.4萬 30年勁賺逾5倍

事實上，麗港城5座近日連錄10宗確診個案，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨日到場視察後表示，該座E室疑有垂直傳播，相關居民需撤離。而上述成交單位，樓上及樓下E單位均有數宗確診，被問及有關買家是否有到場睇樓，王能透露：「睇樓是之前的事」、「買之後先爆（疫）」。原業主早於1991年5月以160萬元買入，持貨30年，現帳面獲利808萬元，物業升值逾5倍。

太古城凶宅同層2房885萬易手

另外，另類盤亦獲買家承接。中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，龍頭屋苑鰂魚涌太古城本月暫錄37宗成交，逼近去年5月約40宗的近年按月最高成交量月份，昨日單日則錄2宗成交。其中太古城南山閣低層C室，實用582方呎，2房間隔，屬凶宅同層戶，業主去年8月底以1100萬元放盤，最終業主累減215萬元以885萬元將單位易手，實呎15,206元，較同類正常單位市價低逾一成。

據悉，單位同層2013年曾發生燒炭自殺案。上述單位原業主2007年11月以383.8萬元買入單位，持貨13年，帳面獲利501.2萬元或1.3倍。

元朗本月至今已逼近200宗二手成交，是自去年5月216宗後按月新高，最多成交為尚悅，錄27宗成交；溱柏成交屬次多，錄得20宗成交。

元朗本月逼200宗 8個月新高

中原副區域營業經理王勤學表示，其中溱柏8座中層B室，實用面積459方呎，1房連儲物房間隔，獲上車客以573萬元承接，實呎12,484元。原業主2013年9月以341.5萬元一手購入單位，帳面獲利231.5萬元或68%。

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