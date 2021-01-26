施永青：疫情再惡化機會微 料今年樓價升15%

疫下全球量化寬鬆 「印銀紙快過起樓」

被問及15%升幅的預測會否太進取，施永青認為是「濕濕碎」，因目前全球量化寬鬆，「印銀紙實快過起樓」。對於市場有聲音指香港樓價過高，施表示，樓價不應是全部人的收入作衡量，因樓不是給全部人購買，「都唔係賣畀嗰批人，使乜用佢哋來比」，所以樓價水平是否過高，應是最高收入的三成人作分析。他又指，只需要最有錢的1%家庭買得起，已足以支持本港樓價。

料年輕人移民最終回流返港

至於近期市場出現移民潮，施永青認為，雖然部分人因社會問題移民，但情况與1980年代不同，因當年移民者大多比較有錢，手頭上要出售的物業較多，而現時要移民的人年紀較輕，手持物業有限，而且不是每位都是國安法要捉拿對象，故不急於放售物業，且市場有足夠吸納能力，故影響不大。他又相信，這批移民人士中有不少最終會回流香港。

另外，​中原集團行政總裁施俊嶸指出，雖然經濟環境不太樂觀，但仍料今年樓價升約5%，個人更看好內地、大灣區樓價升幅。施俊嶸補充，集團去年佣金收益達160億元，中原香港佔42.7億元，當中住宅部逾38億元，工商舖3.8億元佣金收入，新一年中原香港營業目標56億元。美聯物業住宅部行政總裁布少明則指，近日股市向好，引發財富效應，估計今年新盤銷售量可回升至1.8萬伙，按年上升約24%；至於新盤銷售金額料升至2,420億元，按年升幅更達至約49%，屆時將創出《一手銷售條例》後新高。