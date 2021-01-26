經濟

香港地產

施永青：疫情再惡化機會微 料今年樓價升15%

【明報專訊】近一年多市場出現不同負面因素，中原集團創辦人施永青指，本港樓價過去一段時間備受反修例事件、移民潮、新冠病毒肺炎影響，樓價受盡壓抑，他認為樓價不應停留在現水平，相信隨着疫苗出現，疫情再惡化的機會減少，壞消息大部分已出現，下半年經濟料將復蘇，投資需求亦會重現，用家入市隨之加快，估計今年全年樓價將有15%升幅，升勢會由中小型物業擴散至豪宅市場。

疫下全球量化寬鬆 「印銀紙快過起樓」

被問及15%升幅的預測會否太進取，施永青認為是「濕濕碎」，因目前全球量化寬鬆，「印銀紙實快過起樓」。對於市場有聲音指香港樓價過高，施表示，樓價不應是全部人的收入作衡量，因樓不是給全部人購買，「都唔係賣畀嗰批人，使乜用佢哋來比」，所以樓價水平是否過高，應是最高收入的三成人作分析。他又指，只需要最有錢的1%家庭買得起，已足以支持本港樓價。

料年輕人移民最終回流返港

至於近期市場出現移民潮，施永青認為，雖然部分人因社會問題移民，但情况與1980年代不同，因當年移民者大多比較有錢，手頭上要出售的物業較多，而現時要移民的人年紀較輕，手持物業有限，而且不是每位都是國安法要捉拿對象，故不急於放售物業，且市場有足夠吸納能力，故影響不大。他又相信，這批移民人士中有不少最終會回流香港。

另外，​中原集團行政總裁施俊嶸指出，雖然經濟環境不太樂觀，但仍料今年樓價升約5%，個人更看好內地、大灣區樓價升幅。施俊嶸補充，集團去年佣金收益達160億元，中原香港佔42.7億元，當中住宅部逾38億元，工商舖3.8億元佣金收入，新一年中原香港營業目標56億元。美聯物業住宅部行政總裁布少明則指，近日股市向好，引發財富效應，估計今年新盤銷售量可回升至1.8萬伙，按年上升約24%；至於新盤銷售金額料升至2,420億元，按年升幅更達至約49%，屆時將創出《一手銷售條例》後新高。

上 / 下一篇新聞

快手今起招股 勢刷新認購紀錄 入場費11616元 多家券商推95%孖展吸客
快手今起招股 勢刷新認購紀錄 入場費11616元 多家券商推95%孖展吸客
分派料少 借孖展抽「乙組」隨時得一手
分派料少 借孖展抽「乙組」隨時得一手
星盛今掛牌 暗盤最多升三成
星盛今掛牌 暗盤最多升三成
陳德霖任主席 圓幣申SVF牌
陳德霖任主席 圓幣申SVF牌
零售協會：上半年零售料與去年持平
零售協會：上半年零售料與去年持平
夜上海母企質疑：禁堂食有何根據？
夜上海母企質疑：禁堂食有何根據？
調查：近半在港日企指港營商環境轉壞
調查：近半在港日企指港營商環境轉壞
騰訊帶動 恒指漲711點兩年半新高 資金偏愛強勢股 34藍籌逆市跌極罕見
騰訊帶動 恒指漲711點兩年半新高 資金偏愛強勢股 34藍籌逆市跌極罕見
騰訊單日漲11％ 沽空率飈升
騰訊單日漲11％ 沽空率飈升
恒大汽車飈52% 甘比單日帳賺20億
恒大汽車飈52% 甘比單日帳賺20億
人行：個人徵信業務需持牌納監管
人行：個人徵信業務需持牌納監管
整車銷量帶動 長汽去年純利增兩成
整車銷量帶動 長汽去年純利增兩成
國泰：14天檢疫每月多燒4億 客運貨運運力分別減60%及25%
國泰：14天檢疫每月多燒4億 客運貨運運力分別減60%及25%
華為否認出售智能手機業務傳聞
華為否認出售智能手機業務傳聞
美股屢創新高 期權成交急增 大批散戶加入高風險投資
美股屢創新高 期權成交急增 大批散戶加入高風險投資
疫情重挫Godiva 北美128店將關或轉售
疫情重挫Godiva 北美128店將關或轉售
中國去年吸資1.27萬億 超越美國
中國去年吸資1.27萬億 超越美國
陳茂峰：中資倘奪定價權 港股勢爆升
陳茂峰：中資倘奪定價權 港股勢爆升
張兆聰：面板股轉強 冷吼信利國際
張兆聰：面板股轉強 冷吼信利國際
劉宇亮：內地公募基金配置需求 造就北水持續湧入
劉宇亮：內地公募基金配置需求 造就北水持續湧入
金曹：要新不要舊 愛熱不愛冷
金曹：要新不要舊 愛熱不愛冷
薛偉傑：燃料電池汽車為何「鹹魚翻生」？
薛偉傑：燃料電池汽車為何「鹹魚翻生」？
技術取勝：富智康挑戰1.5元高位阻力
技術取勝：富智康挑戰1.5元高位阻力
花旗「電子利市」支援港元人民幣
花旗「電子利市」支援港元人民幣
船期影響 麥當勞早餐無薯餅
船期影響 麥當勞早餐無薯餅
劉思明：港股跟風炒 京東剛起步值博
劉思明：港股跟風炒 京東剛起步值博
周顯：天貓香港難打低王維基
周顯：天貓香港難打低王維基
湯文亮：殺到埋身 民調自然準確
湯文亮：殺到埋身 民調自然準確
帝御‧嵐天首批入場費料低於300萬 SILVERSANDS三日收近200票超額3倍
帝御‧嵐天首批入場費料低於300萬 SILVERSANDS三日收近200票超額3倍
SEA TO SKY本月累沽51伙 套現逾7億
SEA TO SKY本月累沽51伙 套現逾7億
麗港城5座E室疫下錄近千萬成交
麗港城5座E室疫下錄近千萬成交
徐子珊1760萬沽貝沙灣2房 10年賺六成
徐子珊1760萬沽貝沙灣2房 10年賺六成
仲量聯行：中環甲廈空置率 16年來首升破7%
仲量聯行：中環甲廈空置率 16年來首升破7%