經濟

香港地產

SEA TO SKY本月累沽51伙 套現逾7億

【明報專訊】雖然新盤市場聚焦最快今日公布開價的屯門青山灣帝御‧嵐天，但其他一手餘貨盤，本月均錄得不俗銷情，其中長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY，本月至今累售51伙（8伙4房戶、43伙3房戶）、套現逾7億元，最新售出3座高層H室實用752方呎3房戶，成交價1296.5萬元，實呎17,218元。

藍塘傲16號屋5700萬沽 4年成交期

長實地產投資董事郭子威表示，SEA TO SKY去年6月開售至今累沽1050伙、套現逾114億元。將軍澳昨日亦不乏大額一手成交，南豐日出康城LP10熱賣之際，同系同區LP6，昨日以5369.8萬元售出2座65樓A室，單位實用2712方呎、屬5房5套間隔，實呎1.98萬元。

麗展（0488）和帝國集團合作、已屆現樓的將軍澳藍塘傲，透過招標沽出16號屋；洋房實用2244方呎另連花園及天台，連車位以5700萬元售出，實呎25,401元，買家採1440日4年長成交期、及可優先入住，為樓盤今年首宗一手成交。

愛海頌2房特色戶破千萬

此外，長實助理首席經理（營業）何家欣表示，集團旗下深水埗愛海頌售出第5座40樓C室，屬實用面積484方呎2房連152方呎天台特色戶，成交價1046.5萬元、實呎21,622元，成交價和呎價均創項目同類單位新高；項目預計首季獲批入伙紙，現餘約181伙待售。

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