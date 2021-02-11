SEA TO SKY本月累沽51伙 套現逾7億

藍塘傲16號屋5700萬沽 4年成交期

長實地產投資董事郭子威表示，SEA TO SKY去年6月開售至今累沽1050伙、套現逾114億元。將軍澳昨日亦不乏大額一手成交，南豐日出康城LP10熱賣之際，同系同區LP6，昨日以5369.8萬元售出2座65樓A室，單位實用2712方呎、屬5房5套間隔，實呎1.98萬元。

麗展（0488）和帝國集團合作、已屆現樓的將軍澳藍塘傲，透過招標沽出16號屋；洋房實用2244方呎另連花園及天台，連車位以5700萬元售出，實呎25,401元，買家採1440日4年長成交期、及可優先入住，為樓盤今年首宗一手成交。

愛海頌2房特色戶破千萬

此外，長實助理首席經理（營業）何家欣表示，集團旗下深水埗愛海頌售出第5座40樓C室，屬實用面積484方呎2房連152方呎天台特色戶，成交價1046.5萬元、實呎21,622元，成交價和呎價均創項目同類單位新高；項目預計首季獲批入伙紙，現餘約181伙待售。