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帝御‧嵐天首批入場費料低於300萬 SILVERSANDS三日收近200票超額3倍

【明報專訊】繼啟德MONACO、將軍澳日出康城LP10相繼開出紅盤後，新界再成新盤戰場。恒基營業（一）部負責銷售、坐擁屯赤隧道效應的屯門青山灣帝御‧嵐天，最快今日開價，並預告折實入場費有機會低於300萬元。至於上周五以折實均呎直撲2萬元首推50伙、信置（0083）旗下馬鞍山SILVERSANDS，過去3日累收近200票，超額3倍。

明報記者 林可為、李舒盈

雖然新冠疫情近日再現社區大爆發，但本月整體新盤成交已直撲1100宗，最新登場新盤為香港小輪（0050）和帝國集團合作的青山灣帝御3期帝御‧嵐天，負責銷售的恒基營業（一）部總經理林達民指，項目最快今日開價，涉項目兩成單位（約112伙），預告最低折實入場費有機會低於300萬元，並擬提供九成一按。

擬提供九成一按計劃

他續指，帝御系列受惠於屯赤隧道通車效應，樓盤的交通優勢相信能吸引不同客源。帝御‧嵐天已上載樓書；項目由第6、第7座組成，景觀以山景和園景為主，提供557伙，涵蓋開放式至兩房戶，實用184至388方呎，當中開放式單位佔約25%，一房及一房半單位佔約72%、兩房佔約2.5%。

開放式184呎起 不設3房間隔

可留意的是，帝御．嵐天7座2樓12室，實用184方呎連119方呎花園，開放式間隔，為帝御系列最細單位。事實上，帝御‧星濤亦錄呎價創新高成交，為1座1樓18室、實用186方呎連花園特色戶，成交價413.59萬元、實呎22,236元；帝御系列去年8月開售以來，第一、二期合共售約1066伙，套現逾51.7億元。

SILVERSANDS 最快今上載銷售安排

至於SILVERSANDS，過去3日累收近200票超額3倍，最快今日上載銷售安排。信置集團聯席董事田兆源指，項目首推50伙有機會周末開售，現考慮推出少量海景3房和4房大單位招標。此外，綜合市場資訊，新盤市場昨錄約30宗成交，當中新世界（0017）西貢清水灣傲瀧，沽出9座5樓A室，實用1837方呎4房戶，成交價4230萬元、實呎2.3萬元；成交紀錄冊顯示，買家60日內先付10%樓價，可提前入住，餘款90%於2025年1月上會，成交期約4年。

上述單位原於2018年以4050萬元售出（當時成交期2年），惟買家新近撻大訂，上述新成交價較兩年前賣貴4%，主要是今次成交期更長有關。鷹君（0041）大埔白石角朗濤，以招標售出3座地下及1樓複式D室，實用1432方呎連花園，成交價3200萬、實呎2.23萬元。

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