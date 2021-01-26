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經濟
2021年1月26日星期二
周顯 投資二三事
投資策略
快手今起招股 勢刷新認購紀錄 入場費11616元 多家券商推95%孖展吸客
分派料少 借孖展抽「乙組」隨時得一手
星盛今掛牌 暗盤最多升三成
陳德霖任主席 圓幣申SVF牌
零售協會：上半年零售料與去年持平
夜上海母企質疑：禁堂食有何根據？
調查：近半在港日企指港營商環境轉壞
騰訊帶動 恒指漲711點兩年半新高 資金偏愛強勢股 34藍籌逆市跌極罕見
騰訊單日漲11％ 沽空率飈升
恒大汽車飈52% 甘比單日帳賺20億
人行：個人徵信業務需持牌納監管
整車銷量帶動 長汽去年純利增兩成
國泰：14天檢疫每月多燒4億 客運貨運運力分別減60%及25%
華為否認出售智能手機業務傳聞
美股屢創新高 期權成交急增 大批散戶加入高風險投資
疫情重挫Godiva 北美128店將關或轉售
中國去年吸資1.27萬億 超越美國
陳茂峰：中資倘奪定價權 港股勢爆升
張兆聰：面板股轉強 冷吼信利國際
劉宇亮：內地公募基金配置需求 造就北水持續湧入
金曹：要新不要舊 愛熱不愛冷
薛偉傑：燃料電池汽車為何「鹹魚翻生」？
技術取勝：富智康挑戰1.5元高位阻力
花旗「電子利市」支援港元人民幣
船期影響 麥當勞早餐無薯餅
劉思明：港股跟風炒 京東剛起步值博
周顯：天貓香港難打低王維基
湯文亮：殺到埋身 民調自然準確
帝御‧嵐天首批入場費料低於300萬 SILVERSANDS三日收近200票超額3倍
SEA TO SKY本月累沽51伙 套現逾7億
施永青：疫情再惡化機會微 料今年樓價升15%
麗港城5座E室疫下錄近千萬成交
徐子珊1760萬沽貝沙灣2房 10年賺六成
仲量聯行：中環甲廈空置率 16年來首升破7%
周顯：天貓香港難打低王維基
【明報專訊】上周，阿里巴巴 （9988）宣布，計劃在淘寶手機應用程式推出「天貓香港」，打算在數月內上線，希望打進香港電商市場。
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